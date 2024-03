Irina Margareta Nistor a dezvăluit cine va câștiga Oscarul anul acesta

Criticul de film Irina Margareta Nistor a vorbit despre premiile Oscar, care vor fi decernate peste numai câteva zile.

În opinia ei, filmul Oppenheimer are toate șanse de a câștiga marele premiu. „Oppenheimer are toate șansele. E o bombă de la un cap la altul. Cillian Murphy are șansele cele mai mari cu Oppenheimerul", a spus ea la Pro TV.

Pe de altă parte, Irina Margareta Nistor a dezvăluit și prin ce strategie se încearcă îndreptarea atenției către Barbie. Miercuri, 6 martie 2024, a fost lansată o nouă păpușă care are legătură cu Premiile Oscar 2024.

„O să fie, categoric, o grămadă de discuții, apropo de Barbie. Astăzi, chiar astăzi, pentru că se împlinesc 65 de ani de când a apărut păpușa Barbie, au scos o păpușă Barbie cu chipul lui Helen Mirren – care a câștigat Oscarul pentru The Queen.

Mai mult decât atât, au îmbrăcat-o exact cum a fost ea îmbrăcată anul trecut la Cannes. Și asta mi s-a părut minunat. Și pe care au și strecurat-o așa, ușor, pe la nominalizări”, a explicat Irina Margareta Nistor, conform fanatik.ro.

