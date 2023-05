Un mort și cinci răniți după ce un bloc din Israel a fost lovit de o rachetă lansată din Fâșia Gaza. Se intensifică violențele VIDEO

Un bloc de locuințe cu patru etaje din Israel a fost lovit joi, 11 mai, de o rachetă lansată din Fâșia Gaza, anunță CNN.

Racheta a lovit un bloc din Rehovot, la sud de Tel Aviv. Un om a murit și cinci au fost răniți.

Încercările de a se ajunge la un acord de încetare a focului sunt blocate, în contextul în care, în ultimele zile, au avut loc atacuri lansate de ambele părți, soldate cu moartea a cel puțin 28 de palestinieni.

Potrivit Forțelor de Apărare Israelului, de la ora 14:30 ora locală (7:30 a.m. ET) au fost lansate din Gaza peste 550 de rachete. În paralel, militanții palestinieni au ripostat împotriva atacurilor aeriene grele ale armatei israeliene.

