Gestul surprinzător făcut de Joe Biden în apropierea alegerilor: ”Aş intra în bucluc dacă v-aş spune” VIDEO

Preşedintele american Joe Biden a postat în weekend un video de 26 de secunde pe TikTok, după ce Guvernul american a criticat în mod violent această aplicaţie chinezească, o platformă care-i acordă octogenarului o cale de acces către tineri alegători înaintea alegerilor, iar nicio măsură federală în vederea unei restrângeri a acesteia nu mai pare să fie avută în vedere, relatează AFP.

Aplicaţia de partajare video a fost atacată furibund, în trecut, atât de către fostul Guvern al lui Donald Trump, cât şi de cel al lui Biden.

TikTok, propritatea grupului chinez ByteDance, a fost acuzată de un mare nunăr de politicieni americani că este un instrument de propagandă a Guvernului chinez, acuzaţii negate de întreprindere.

Într-un video postat duminică pe contul de campanie @bidenhq, preşedintele democrat în vârstă de 81 de ani abordează cu uşurinţă subiecte de la politică şi până la campionatul american de fotbal NFL.

Întrebat dacă preferă Super Bowl sau celebrul spectacol de la pauză, al cărui cap de afiş a fost în acest an cântăreţul Usher, el spune că alege meciul.

Întrebat despre existenţa unui complot secret în vederea trucării meciului, pentru ca starul pop Taylor Swift - al cărei iubit, Travis Kelce, joacă la Kansas City Chiefs - să-şi poată folosi apoi notorietatea pentru a-l susţine pe Joe Biden, preşedintele răspunde cu umor.

”Aş intra în bucluc dacă v-aş spune”, spune el.

President Biden just posted his first TikTok and it’s PERFECT! pic.twitter.com/V6YWa37gqR