Joe Biden se va intalni cu Regina Marii Britanii. Numarul 13, ghinion sau noroc pentru presedintele SUA?

Joe Biden va fi insotit de prima-doamna a Americii, Jill Biden, iar locatarul Casei Albe va fi al 13-lea presedintele al SUA care se va vedea cu regina, in varsta de 95 de ani. Singurul lider de la Washington care nu a dat mana cu Suverana a fost Lyndon B. Johnson, care nu a vizitat Londra, in timpul mandatului sau, potrivit CNN Intalnirea dintre cei doi aliati apropiati va avea loc in timpul primei calatorii in strainatate a lui Biden, de la preluarea mandatului sau din luna ianuarie 2021. Luna trecuta, Casa Alba a trimis un mesaj de condoleante reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, dupa decesul sotului sau, Printul Philip, care a murit la varsta de 99 de ani.Familia regala planifica o primire calduroasa a liderului de la Washington, care vorbeste adesea de originile sale irlandeze. Printul Charles, mostenitorul coroanei britanice, Ducesa de Cornwall, Ducele si Ducesa de Cambridge vor fi prezenti la intalnire, pentru a consolida "relatia speciala" dintre cele doua tari, scrie The Telegraph Ultimul presedinte pe care l-a intalnit Suverana a fost Donald Trump , care impreuna cu Melania Trump au luat ceaiul la Castelul Windsor, in iulie 2008, iar in anul urmator cei doi au efectuat o vizita la Palatul Buckingham.Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a calatorit de mai multe ori in Statele Unite pentru vizite de stat si informale. Prima a avut loc in 1957, iar cea mai recenta s-a desfasurat in 2007, cand Suverana a fost primita la Casa Alba de presedintele George W. Bush si Laura Bush.Joe Biden va participa la summit-ul grupului G7, care va incepe pe 11 iunie la Cornwall, Marea Britanie. Ulterior, presedintele SUA va fi prezent si la reuniunea Aliantei NATO , din 14 iunie, de la Bruxelles.