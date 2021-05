Ce promisiune a facut Joe Biden inaintea intalnirii cu Vladimir Putin: SUA nu vor lasa Rusia sa incalce drepturile omului

"Il voi intalni pe presedintele Putin peste doua saptamani , la Geneva, si ii voi spune clar ca nu vom sta cu bratele incrucisate in timp ce ei incalca aceste drepturi", a spus Biden in discursul sustinut cu o zi inaintea Memorial Day, sarbatoare nationala in SUA dedicata omagierii militarilor cazuti la datorie.Liderul de la Casa Alba a amintit ca in februarie a avut o lunga discutie telefonica si cu omologul sau chinez Xi Jinping. ''I-am spus clar ca nu putem face altfel decat sa aparam drepturile omului in lume, intrucat aceasta este ceea ce noi suntem''. '' America este unica (...), pentru noi faptul ca toti barbatii si femeile se nasc egali este un lucru evident'', a mai remarcat Biden.Presedintele democrat incearca de la preluarea mandatului sa arate o atitudine ferma fata de Rusia, de asemenea din dorinta de a se delimita de predecesorul sau republican Donald Trump , acuzat de complezenta fata de liderul de la Kremlin.Insa in acelasi timp Biden isi manifesta dorinta de dialog cu Moscova . Desi promite ca va sanctiona Rusia ''daca ea continua sa interfereze in democratia'' SUA si a mers pana intr-acolo incat l-a calificat pe Putin drept ''ucigas'', presedintele american asigura ca nu doreste sa ''declanseze un ciclu de escaladare si conflict'