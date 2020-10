Iohannis: In acest moment nu discutam la nivel de conducere a statului despre un asa-numit lockdown

"In acest moment nu discutam la nivel de conducere a statului despre un asa-numit lockdown. Adica inchiderea tuturor activitatilor, ci cautam solutii pentru prevenirea raspandirii, dar continuarea activitatilor esentiale, in acelasi timp. In aceasta abordare trebuie sa incadram si continuarea democratiei in Romania. Fara alegeri nu exista democratie ", a declarat, miercuri, in conferinta de presa, Klaus Iohannis.El a afirmat ca trebuie ales un nou Parlament, in conditii speciale."In acelasi timp trebuie sa crestem numarul de locuri de la ATI in spitalele care pot primi bolnavi de COVID. Ce facem? Inchidem tara doua saptamani? Dupa care ce facem? Iar trebuie sa incepem de la zero. Nu putem sa ne gandim ca ne intoarcem intr-o luna sau doua la normalitate. Ne vom intoarce la normalitate daca avem grija acum si peste o luna, doua si daca oamenii de stiinta vor gasi un vaccin, sper destul de repede", a adaugat Iohannis.