Klaus Iohannis, intrebat despre clanurile interlope: "Sa ne amintim cu tristete de cei trei ani in care PSD a incercat cu toata forta sa puna cizma pe gatul justitiei"

"Exista o preocupare intensa si la Interne, si la marile Parchete, si la MJ. Nu se poate repara de pe o saptamana pe alta ce s-a stricat in 30 de ani. Sau, daca vreti sa fiu mai concret si acid politic, sa ne amintim cu tristete de cei trei ani de guvernare PSD in care PSD a incercat cu toata forta sa puna cizma pe gatul justitiei, sa schimbe legile justitiei. Asta se vede acum pe strazi", a afirmat Iohannis, intrebat despre faptul ca in urma cu un an CSAT discuta despre clanurile interlope si chiar in urma cu o zi s-a ajuns la crima si cum poate fi stopat fenomenul.Presedintele a afaugat ca actualul guvern vine cu masuri, dar cand ajung in Parlament, "este aceeasi majoritate pesedista care se opune reformei justitiei".O persoana a murit si o alta se afla in spital in stare grava, in urma unei batai intre clanuri care a avut loc marti noaptea in Capitala, incidentul redeschizand discutia referitoare la clanurile interlope si la conflictele dintre ele.Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berchet, a anuntat, marti, ca situatia este sub control, iar institutia are capacitatea de a gestiona situatii ca cea aparuta dupa bataia dintre clanuri din Sectorul 6. In sectoarele 2 si 5 au fost instituite dispozitive speciale de siguranta publica, atat fixe, cat si mobile.