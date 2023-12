Dialog tensionat în momentul concedierii: „Știi în ce constă munca mea?” Răspunsul sec al șefilor de la Ringier

Cătălin Tolontan, coordonator editorial, Iulia Roșu, redactor-șef adjunct, și Camelia Stan, editor la ediția tipărită a ziarului Libertatea, au fost înștiințați că sunt destituiți. Vor urma alte concedieri.

„20% dintre jurnaliști vor fi concediați”, i-a comunicat Dan Puica, CEO Ringier România, redactorului-șef al Libertatea, Dan Duca.

Paginademedia.ro a dezvăluit că, în momentul concedierii, Iulia Roşu l-a întrebat pe Dan Puica, CEO România, dacă „ştii în ce constă munca mea?”. Directorul general i-a răspuns că „nu”, conform redactorului-şef adjunct.

Iulia Roșu a povestit pe Facebook cum a trăit experiența Libertatea și ce s-a întâmplat în ultima perioadă:

"Am venit la Libertatea în urmă cu trei ani și ceva în primul rând pentru echipa de aici. Jurnaliști cu care mai lucrasem înainte, jurnaliști pe care doar îi citeam și îi apreciam de la distanță. Jurnaliști pe care i-am cunoscut aici. Împreună, cred eu, am gândit și am lucrat subiecte relevante, cu impact, am făcut cum am știut noi mai bine, și am învățat multe de la mulți dintre ei. Profesional, dar și personal.

Acum am fost dată afară (împreună cu Catalin Tolontan și Camelia Stan, coordonator pe print) pentru că poziția de coordonator presă a fost desființată, așa am fost informată oficial. Nimic despre munca mea aici, despre performanțele mele, despre evaluare sau criterii. Doar despre scăderile drastice ale vânzărilor ediției tipărite a Libertatea, respectiv cu 64%, comparativ cu anul 2018”, a precizat ea.