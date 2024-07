Coafuri perfecte pentru fetele ovale (Galerie foto)

Femeile cu fete ovale sunt cele care isi permit sa se tunda in cele mai diverse moduri, datorita bunei lor simetrii si a structurii osoase.

Cel mai adesea, barbia iese in evidenta, iar gatul este lung si delicat. Iata ce coafuri poti incerca daca ai fost inzestrata cu astfel de caracteristici, potrivit You Beauty:

Daca ai parul drept sau usor ondulat, in valuri, il poti taia in straturi care sa puna in evidenta anumite parti ale fetei. Un nivel poate sa fie acela al barbiei, iar celelalte mai lungi. Daca nu stii ce trasatura a fetei sa o pui in evidenta, alege intotdeauna ochii. Astfel, iti poti face breton care sa acopere sprancenele, iar restul podoabei capilare sa fie pana la clavicula. Daca iti plac pometii tai, alege un breton lateral.

Daca ai parul ondulat spre cret, straturile diferite de par sunt esentiale. Un bob pana la umeri te va avantaja si nici nu necesita foarte multa ingrijire. Ai grija ca persoana care te coafeaza sa taie parul in exces, sa il fileze, pentru a nu ajunge cu o tunsoare in forma triunghiulara.

Daca ai parul foarte voluminos, trebuie sa fie tuns cu foarte mare atentie. Chipul oval iese oricum in evidenta, asa ca parul nu poate sa fie doar umflat si atat, trebuie sa aiba bucle, forme si sa devina un accesoriu in sine. Poti sa alegi un bob foarte scurt, precum al lui Oprah Winfrey. Te poti inspira si de la Halle Berry sau din fotografiile vintage cu Audrey Hepburn, unde bobul este perfect texturat pentru fata lor ovala.

