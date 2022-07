5 motive care determina un barbat sa devina infidel

In era satisfactiei imediate a dorintei, cand "totul se cumpara si totul este disponibil", fidelitatea, virtute de-a lungul secolelor, nu mai este la moda.

Si, totusi, se naste intrebarea: nu exista riscul de a pierde pentru totdeauna pe cineva care iti ofera dragostea adevarata?

Conform Femme Actuelle iata cele 5 motive pentru care barbatul ajunge sa fie infidel:

1. Neintelegerile din cuplu

Ele duc la certuri dese, aproape zilnice. Un barbat va cauta sa gaseasca in alta parte ceea ce nu mai gaseste la partenera sa. Spre exemplu, o sexualitate mai armonioasa cu o femeie care il intelege, il asculta si careia nu trebuie sa-i dea socoteala.

2. Pentru a se asigura

Chiar daca este fericit si indragostit (in relatia de cuplu), un barbat poate sa devina infidel. In acest caz, el simte nevoia ca puterea sa de seductie si capacitatea de a oferi placere sa-i fie validate. Si atunci iese in afara cuplului, pentru a sti ca place la fel de mult si altcuiva.

3. Ca sa satisfaca din plin o femeie

Un cuplu este de fapt o oglinda a unuia pentru celalalt. Daca ea nu va trimite o reflectie satisfacatoare, barbatul, fie ca este sau nu vinovat de acest lucru, va merge neaparat in alta parte. Ca sa gaseasca femeia ce va oferi valoare reflectiei asteptate.

4. Pentru a incalca interdictia

Un motiv mai iconoclast, dar care trebuie luat in seama. Cu cat inderdictia este mai explicitata si ancorata in obiceiuri, cu atat tentatia de a o depasi capata mai multa importanta. Notiunile de interdictie si de placere au o legatura intrinseca intre ele. Dincolo de fapta, exista fiorul asumarii unor riscuri, un amestec de teama cu entuziasm si sentimentul puterii pe care barbatul cauta sa-l regaseasca in infidelitate. De asemenea, dimensiunea clandestina ii permite sa se rupa putin din cotidian.

5. Pentru placere

Infidelitatea nu inseamna exprimarea unei nefericiri interioare. Ea poate sa-si gaseasca sursa in hedonismul pur. "A te bucura nestingherit", se revendica de prin anii '70. Dincolo de imaginea sulfuroasa a barbatului adulter, unii nu cauta decat satisfacerea dorintelor sexuale prin toate mijloacele. Ei si le asuma, afirmand ca viata este plina de intalniri si de neprevazut, pe care refuza sa le lase sa treaca.

