10 sfaturi care te pot ajuta sa vindeci o relatie dupa o aventura

Atunci cand un partener are o aventura, in relatie se fac simtite consecinte devastatoare, care uneori duc chiar la despartire.

Multe persoane insa aleg sa incerce sa ierte, sa uite si sa reconstruiasca increderea pe care o aveau inainte in partener, precum si armonia de pana la momentul-cumpana. Numai ca aceste lucruri nu se intampla repede si usor, ambii parteneri trecand prin trairi chinuitoare un timp, fie avand resentimente daca au fost cei tradati, fie simtindu-se vinovati daca sunt cei care au inselat.

Reader's Digest vine cu zece sfaturi care pot ajuta un cuplu sa treaca peste o aventura.

1. Discutati sincer

Este esential ca persoana care a fost ranita sa se simta macar auzita si ascultata. De asemenea, in mod paradoxal, pe unele persoane le ajuta sa stie mai multe amanunte despre aventura partenerului.

2. Asuma-ti durerea cauzata

Partenerul care a inselat ar trebui sa isi asume durerea pe care a provocat-o si sa nu se apere insistent, gasind diverse scuze. Daca cel care a tradat nu este dispus nici macar sa asculte cat rau a facut, atunci probabil relatia nu merita sa fie salvata.

3. Scrie sau vorbeste in detaliu despre ce rani ai provocat

Pentru cei mai multi dintre cei care au fost tradati, promisiunile ca nu se va mai intampla nu inseamna nimic. Cel mai bine este sa demonstrezi ca ai inteles cata durere ai provocat celui de langa tine, cu cat mai multe din detaliile ei, pana la aspectele cele mai profunde. Scrie sau vorbeste despre acestea si incearca sa iti convingi partenerul prin fapte ca te vei schimba.

4. Exprima-ti furia si durerea (pentru cel care a fost inselat)

Din dorinta de a salva relatia si din teama de a nu ramane singure, unele persoane nu vorbesc despre cat de ranite se simt, preferand tacerea. In acest fel insa, cel de langa tine nu va sti cat rau a facut si s-ar putea chiar sa recidiveze.

5. Asumati-va mai multe responsabilitati pe viitor

Partenerul care a inselat este vinovat in proportie de pana la suta la suta, insa si cel tradat ar trebui sa fie constient de faptul ca ceva nu a mers bine din moment ce s-a intamplat acest lucru si ca poate ar fi putut sa faca ceva la timp ca sa evite o astfel de situatie. De aceea, pe viitor si cel tradat ar trebui sa se straduiasca sa initieze intimitatea mai des.

6. Stabiliti reguli

Desi suna drastic, e o cale de recuperare a increderii, mai ales pentru cel ranit. Este esential ca cei doi sa stabileasca reguli care sa permita celui inselat o supraveghere mai exigenta a celuilalt, pentru un timp.

Spre exemplu, el poate pretinde ca celalalt sa-i raspunda tot timpul la telefon, chiar si atunci cand nu poate purta o conversatie, sau, daca aventura a fost in mediul online, sa poata privi la ce scrie celalalt la computer. Oricat de barbar ar suna, sunt strategii care il ajuta pe cel inselat sa-si recapete increderea si pe celalalt sa demonstreze ca merita incredere. Bineinteles ca aceste masuri sunt doar pe o perioada determinata.

7. Redefiniti intimitatea sexuala

Unul dintre cele mai mari hopuri care apar intr-o relatie in care a existat si o aventura este acela al problemelor care intervin in viata sexuala. Este nevoie de mult timp pentru ca persoana care a fost inselata sa simta dorinta de dinainte.

Mai mult, cel care a tradat poate simti o presiune mai mare de a fi "innebunitor" in pat, insa acest lucru ar putea duce la o performanta mai scazuta ce poate fi interpretata drept o lipsa de interes. O strategie buna ar fi sa discutati permament despre temerile si dorintele pe care le aveti.

8. Ignora povetele (pentru cel inselat)

Zicerile din batrani spun adesea ca cel care a inselat o data o va face si a doua oara. Insa, desi este posibil si acest lucru, e bien sa vezi partea plina a paharului, pentru ca exista si destul exceptii.

9. Cauta sa gasesti si o parte buna a lucrurilor

Dupa ce ai descoperit ca ai fost tradat este firesc sa simti ca relatia nu functioneaza, insa gandeste-te si la faptul ca cele mai multe cupluri care au rezistat ani multi impreuna au trecut la un moment dat printr-un episod de acest gen. In plus, multe cupluri care depasesc o aventura ajung in ceva timp sa fie mai apropiate decat inainte, iar eforturile celor implicati sa duca la o relatie unica, extrem de sincera.

10. Aveti rabdare

Procesul de vindecare al unei relatii care a fost zdruncinata de o aventura este unul destul de lung, uneori dureaza un an si jumatate si chiar mai mult pentru ca partenerii sa se simta mai bine in doi.

Iar in tot acest timp pot aparea urcusuri si coborasuri care va pot speria, determinandu-va chiar sa va ganditi ca ar fi mai bine sa renuntati. Daca reusiti insa sa depasiti perioada cea mai grea, puteti avea apoi o legatura mult mai puternica.

