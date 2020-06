Judecatorii raman in pronuntare pe cererea lui Dragnea de habeas corpus: Sunt nevinovat, am fost condamnat politic!

Executa sentinta de 3 ani si 6 luni

Fostul presedinte al Camerei Deputatilor invoca "habeas corpus", un act al Parlamentului englez votat in 1679, prin care orice detinut care considera ca este inchis pe nedrept are dreptul sa ceara revizuirea sentintei.Audiat miercuri prin videoconferinta, Dragnea a sustinut din Penitenciarul Rahova ca sta inchis nevinovat, deoarece CCR a constatat ca completurile de 3 judecatori de sa ICCJ ar fi nelegale si ca tribunalul ar trebui sa tina cont de lege si de Constitutie.Fostul lider PSD a facut trimitere la prima condamnare primita, cea din Dosarul Referendumului, in care a primit o sentinta de 2 ani cu suspendare."Dincolo de faptul ca sunt nevinovat, constat ca am fost condamnat la referendum de exemplu, intr-un dosar politic, de un complet de 5 judecatori. Am fost condamnat in acest dosar de un complet declarat nelegal. Ce poate intelege un om aflat in situatia mea, care sunt condamnat de un complet constituit prin incalcarea legii?," a declarat Dragnea.In cererea depusa in instanta, avocatii sustin ca Liviu Dragnea este detinut ilegal in penitenciar, deoarece completul de 3 judecatori de la Inalta Curte care l-a condamnat nu era specializat sa judece fapte de coruptie. Avocatii invoca astfel o decizie a Curtii Constitutionale din octombrie 2019.Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman.Dragnea a facut mai multe incercari de a iesi din penitenciar, prin introducerea in instante a doua cai extraordinare de atac, insa cererile sale au fost respinse.