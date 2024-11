Dragnea e suparat pe mai multi ministri din Guvernul Grindeanu: Daca e sa fac ceva, cer, nu sugerez remanierea

Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a aratat foarte nemultumit de presatiile ministrilor Justitiei, Tudorel Toader, si Finantelor, Viorel Stefan, insa a spus ca mai sunt si alti membri ai Guvernului Grindeanu care nu-si fac treaba asa cum el si-ar dori.

Despre ministrul Finantelor, Dragnea a spus ca e nemultumit in ceea ce priveste modul in care a comunicat schimbarile ce vor fi facute in sistemul de impozitare. Astfel, Dragnea a spus ca a venit la Antena3 ca sa explice el impozitul global pe gospodarie, avand in vedere ca ministrul nu a facut-o.

"Aceasta dezbatere a aparut pentru ca ministrul de Finante a dat un draft, nu stiu daca a intrebat la premier, dar pe mine nu m-a intrebat. Iesind in presa, ministrul de Finante trebuia sa vina sa explice pana cand toata lumea intelegea.

Aici sigur ca am o suparare. Am disuctat cu colegii mei de 2 luni ca indiferent cat de bun e un proiect, intai trebuie facut planul de comunicare, ca altfel stai doar in defensiva", a spus Dragnea, la Antena3.

Intrebat daca se gandeste sa ii sugereze o remaniere lui Grindeanu in ce il priveste pe Stefan, Dragnea a raspuns: "Acum stati putin, eu nu sugerez, eu daca e sa fac ceva o sa cer. Nu stiu, o sa discut cu premierul, apoi in coalitie, asta daca va fi cazul".

In ce-l priveste pe ministrul Justitiei, nu este prima oara cand seful PSD comenteaza ritmul in care Toader face modificarile Codurilor Penale.

"In justitie trebuia sa lanseze in dezbatere acest proiect de acum 2-3 saptamani. Eu am avut atunci o discutie cu el (Tudorel Toader, n.red.) si cu premierul si ne-a spus amandurora ca il da a doua zi", a spus Dragnea, sustinand ca din cauza ministrului este blocata si activitatea in Parlament.

Intrebat daca regreta numirea lui Toader, Dragnea a raspuns: "Nu pot sa zic ca regret, dar nici ca-s foarte fericit".

Intrebat si daca mai sunt si alti ministri in legatura cu care are nemultumiri, seful PSD a spus ca da.

"Din pacate da. Nu sunt ministri rai, dar am spus dupa alegeri ca acest program e unul foarte riguros si cu care nu poti sa te joci. Fiecare ministru are un parcurs clar", a conchis Dragnea.

