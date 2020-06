Dosarul Angajarilor fictive la DGASPC: CCR respinge o exceptie de neconstitutionalitate ridicata de Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea

Sursa: CCR

Ziare.

com

Un dosar care in care Bombonica Prodana a fost achitata definitiv, iar Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare Exceptia de neconstitutionalitate fusese ridicata de Bombonica Prodana in fata Inaltei Curti pe 3 octombrie 2017, in perioada in care procesul se afla in faza de fond. Atunci, judecatorii au sesizat CCR cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 175 alin. 2 din Codul Penal, care se refera la calitatea functionarului public in sensul legii penale.," este prevederea din Codul Penal.Pe 4 iunie 2020, CCR a respins aceasta exceptie, iar decizia este acum in faza de redactare, potrivit site-ului institutiei.Bombonica Prodana a fost achitata in acest caz dupa ce a achitat prejudiciul retinut in sarcina sa de procurori.