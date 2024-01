Cine e cântăreața pe care Liviu Vârciu a cerut-o în căsătorie, dar ea i-a răspuns înșelându-l FOTO

Liviu Vîrciu se iubește de mai bine de șapte ani cu Anda Călin, iar cei doi au împreună o fetiță și un băiețel, chiar dacă la un moment dat ei s-au despărțit pentru un an.

A fost căsătorit o singură dată, cu influencerul Adelina Pestrițu, dar a fost la un pas de a se însura cu o cunoscută cântăreață din România, Cătălina Grama, alias Jojo.

Relația a fost una plină de năbădăi, deoarece Jojo a călcat strâmb, iar Liviu Vârciu a aflat. Omul de televiziune nu a putut trece peste infidelitatea iubitei și a pus punct idilei amoroase.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit!”, a mărturisit Liviu Vârciu, conform cancan.ro.

Liviu Vârciu (42 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din showbiz-ul românesc. A cântat alături de trupa L.A., cu care a avut un foarte mare succes la public. Ulterior, Liviu Vârciu s-a concentrat pe cariera de actor, dar și de prezentator de emisiuni de televiziune.

