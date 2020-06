Ludovic Orban vrea sa o demita pe Renate Weber din functia de Avocat al Poporului: "S-a comportat ca avocat al celor care au incalcat legea"

Ziare.

"Avocatul Poporului nu mai este demult avocatul poporului. Renate Weber s-a comportat ca avocatul celor care au incalcat legea in perioada epidimiei si au pus in pericol sanatatea celorlati prin nerespectarea regulilor.", a declarat Ludovic Orban.Premierul a tinut sa mentioneze ca impozitarea nu se aplica la cei care au pensii de serviciu sub 7.000 de lei."Aici nu e vorba despre toti cei care s-au pensionat., cei care au lucrat in operativa, fara sa fie in functiile de conducere din diferite sisteme publice.Deci se arata a fi aparatorul celor ce beneficiaza de pensii anormal de mari, cei care au abuzat legislatia pensilor, au profitat de orice portita si si-au umflat pensile cu pompa.", sustine Orban.Prim-ministrul le va cere colegilor de la grupurile parlamentare sa investigheze cum poate sa fie demisa Renate Weber din functia Avocatul Poporului.Renate Weber, Avocatul Poporului, a atacat joi la Curtea Constitutionala legea adoptata de Camera Deputatilor, care prevede impozitarea pensiilor de serviciu cu pana la 85%. Motivele pe care le invoca Renate Weber sunt "discriminarea" celor vizati de aceasta lege, si incalcarea articolelor 16 si 56 din Constitutia Romaniei