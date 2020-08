PNL desemneaza sambata candidaturile pentru alegerile locale. Cum decurg negocierile cu USR-PLUS

Sedinta conducerii PNL va avea loc incepand cu ora 9,00, la sediul central al partidului.La inceputul acestei saptamani, presedintele PNL, premierul Ludovic Orban , a anuntat convocarea Biroului Politic National pentru definitivarea candidaturilor la locale."BPN valideaza candidatii la presedintele Consiliului Judetean si la primaria municipiului resedinta de judet. Practic, sambata luam decizia legata de toti candidatii", a precizat luni Orban.El a aratat ca, pana sambata, 1 august, fiecare filiala judeteana a PNL are obligatia de a definitiva candidatii la toate primariile.Orban a mentionat si ca discutiile cu USR /PLUS pentru candidatii la sectoare se vor finaliza pana sambata.Liderii PNL si USR -PLUS au avut mai multe discutii cu privire la candidatii pentru sectoarele Capitalei. Potrivit unor surse politice, USR-PLUS ar urma sa aiba candidati la sectoarele 1, 2 si 4, iar PNL - 3, 5 si 6. Astfel, Clotilde Armand ar urma sa candideze la Sectorul 1, Radu Mihaiu - la Sectorul 2, Simona Spataru - Sectorul 4, Cristian Bacanu - Sectorul 5 si Ciprian Ciucu - Sectorul 6.Pe 16 iulie, BPN al PNL a validat candidatii la functia de primar de municipiu resedinta de judet si de presedinte al Consiliului Judetean, cu exceptia judetelor Braila, Giurgiu, Bihor si a candidatilor la sectoarele Capitalei.Pentru functia de primar de municipiu resedinta de judet au fost validati: la Pitesti - Sorin Apostoliceanu, la Brasov - George Scripcaru , la Galati - Bogdan Rodeanu (USR PLUS), la Vaslui - Tudor Polak.Candidati la functia de presedinte al Consiliului Judetean au fost validati: la Arges - Emanuel Soare, la Bistrita-Nasaud - Stelian Dolha, la Covasna - Olimpiu Floroian, la Galati - George Stanga, la Gorj - Iulian Popescu , la Harghita - Sebastian Buzila, la Maramures - Ionel Bogdan, la Mehedinti - Cristinel Pavel, la Neamt - Mugur Cozmanciuc, la Satu Mare - Adrian Cozma, la Vaslui - Marius Arcaleanu, la Valcea - Cristian Buican