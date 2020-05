Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, condus de Orban, va avea diseara prima sedinta, pentru a declara starea de alerta

Ziare.

"Comitetul National (Comitetul National pentru Situatii de Urgenta - n.red.) va functia sub conducerea nemijlocita a prim-ministrului si va avea 3 vicepresedinti in persoana ministrului Afacerilor Interne, ministrului Lucrarilor Publice, avand in vedere ca la nivel judetean si presedintii consiliilor judetene fac parte din Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ca si vicepresedinti, si secretarul de stat sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Totodata, am mai inclus membri in acest comitet, cum sunt inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sau directorul general al Directiei Generale de Management Operational din cadrul Ministerului Afacerilor Interne", a declarat Marcel Vela, la finalul sedintei de Guvern, citat de Agerpres.El a precizat ca, in baza ordonantei de urgenta aprobata de Guvern, se va convoca, joi seara, prima sedinta in noua formula si in noua denumire - Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Guvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care defineste starea de alerta.In proiectul adoptat de Guvern se defineste starea de alerta ca fiind "raspunsul la o situatie de urgenta, de amploare si intensitate deosebita, determinate de unul sau mai multe tipuri de risc, constand intr-un ansamblu de masuri cu caracter temporar. proportionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia si necesare pentru prevenirea si inlaturarea amenintarilor iminente la adresa vietii, sanatatii persoanelor, mediului inconjurator, valorilor materiale si culturale importante ori a proprietatii".Premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul sedintei, ca astazi va fi declarata starea de alerta in Romania. "Astazi Comitetul Nantional pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) va declara starea de alerta in cadrul situatiei de urgenta provocata de epidemia de coronavirus", a anuntat prim-ministrul la debutul sedintei Executivului de joi.El a adaugat ca, "tot azi, odata cu declararea starii de alerta, CNSSU va institui toate masurile necesare pentru a apara viata si sanatatea romanilor", in contextul pandemiei de coronavirus.Premierul a subliniat ca masurile luate de CNSSU vor fi obligatorii."Aceste masuri vor avea caracter de obligativitate si ele vor fi stabilite in baza ordonantei 21, care reglementeaza situatia de urgenta, raspunsul autoritatilor si care stabileste starea de alerta. Nimic nu ne va impiedica sa luam toate deciziile necesare pentru a putea sa facem fata in continuare provocarii generate de epidemie", a spus premierul.