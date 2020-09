Premierul ii da replica lui Ciolos, care ceruse demisia ministrului Educatiei: "Sa ceri asta cu o zi inainte de inceperea scolii mi se pare o politizare dramatica a subiectului"

Acesta a adaugat ca Monica Anisie a fost secretar de stat in Ministerul Educatiei in perioada Cabinetului Ciolos si l-a intrebat pe fostul prim-ministru tehnocrat ca acum nu mai este buna ca ministru Monica Anisie, cand nu mai face parte din aceeasi forma de guvernare."Suntem in campanie electorala. Orice declaratie trebuie privita in context electoral. Nu voi raspunde dar voi spune cateva lucruri. Am vazut ca domnul Ciolos cere concursuri pentru directori (). Eu stiu ca multi dintre directorii actuali au dat concursul si sunt in functie in urma concursurilor organizate in timpul guvernarii Ciolos.De asemenea ii readuc amint, ca in urma cu o saptamana ne cerea noua, Guvernului, sa nu politizam deschiderea scolii. Or, sa ceri demisia unui ministru cu o zi inainte de deschiderea scolii mi se pare o politizare dramatica a subiectului, cu atat mai mult cu cat, din cate imi aduc eu aminte, doamna Monica Anisie a fost secretar de stat in Ministerul Educatiei, in timpul guvernarii Ciolos.Nu inteleg, atunci era buna, acuma cand nu mai e in acelasi partid cu dansul, sau, ma rog, in aceeasi forma de guvernare nu mai e buna? Sunt declaratii politice, nu raspund acestor declaratii politice" a declarat Ludovic Orban, duminica dupa vizita la monumentul istoric Posta Veche reabilitat din fonduri europene din Calarasi.Intrebat despre afirmatiile lui Traian Basescu la adresa sa, premierul nu a facut nicio referire la criticile fostului presedinte care l-a catalogat pe Orban drept "rebut politic" si "gogosar incompetent".Liderul PLUS Dacian Ciolos a afirmat ca Monicia Anisie ar trebui sa demisioneze de urgenta de la minister , pentru ca institutia pe care o conduce inca nu stie ce vrea, desi au trecut deja sase luni de la inceputul pandemiei, a adaugat Ciolos. Fostul premier tehnocrat a mai spus ca pana mai ieri era nevoie de "pepsiglas" pentru a ii proteja pe copiii care merg la scoala, insa astazi nu mai trebuie.