Anticele sfere de piatra din Costa Rica, un mister nedezlegat

Sferele de piatra din Costa Rica, descoperite in anul 1930, raman un mister al istoriei inca nedescifrat. Sferele de piatra sunt produsul unei culturi megalitice, ce nu a fost descoperita pana acum, simbolizand planetele si corpurile ceresti.

Amplasate in delta Diquis, in apropierea orasului Palmar Sur, sferele de piatra reprezinta cele mai interesante si unice descoperiri din Costa Rica. Cunoscute de locuitorii denumiti Tico drept Las Bolas, in numar de trei sute, au nedumerit si au facinat oamenii de stiinta si deopotriva turistii, informeaza The Costa Rica News.

Descoperite pentru prima data accidental in anul 1930, de catre lucratori de la United Fruit Company, aceste bile de piatra au fost gasite si in alte parti ale tarii, inclusiv in Isla del Cano si chiar in nord, in regiunea Papagayo.

Variind in marime, de la doar cativa centimetri pana la peste doi metri, cea mai mare dintre aceste sfere a fost estimata la o greutate de 15 tone.

Desi nu exista o data clara pentru crearea lor, s-a determinat de catre majoritatea arheologilor si a paleontologilor ca acestea au fost sculptate in perioada cuprinsa intre anul 200 i.Hr. si 1.500 d.Hr.

Cine le-a sculptat si in ce scop ramane un mister, nicio urma a oamenilor sau a culturii care a creat aceste sfere nu a fost inca descoperita.

O teorie spune ca bilele ar fi putut avea o semnificatie astronomica, o reprezentare simbolica a planetelor sau a altor corpuri ceresti. Deoarece majoritatea sferelor au fost mutate din locurilor initiale, demonstrarea sau respingerea acestei teorii este aproape imposibila.

Ads