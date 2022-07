Mormantul imparatului Caligula, descoperit langa Roma

Mormantul imparatului roman Caligula a fost gasit, langa Roma, dupa ce politia italiana a arestat o persoana, care voia sa fure o statuie a imparatului. Imparatul roman Gaius Julius Caesar Germanicus, supranumit Caligula, a domnit intre anii 37 si 41 d.Hr.

Mormantul pierdut al imparatului roman Caligula a fost gasit langa lacul Nemi, in apropierea Romei, informeaza Unexplained Mysteries.

Politia italiana a descoperit mormantul intamplator, dupa ce a retinut un barbat care incerca sa fure o statuie de 2,5 metri a lui Caligula, pe care ar fi urmat apoi sa o vanda peste hotare.

Imparatul Caligula avea o vila langa lacul Nemi, precum si un palat plutitor, iar recenta descoperire arata ca acesta a dorit sa fie inmormanat in acelasi loc.

Mormantul nu a fost descoperit pana acum, in lipsa indiciilor, deoarece numeroase monumente de pe vremea imparatului Caligula au fost distruse, la scurt timp dupa ce acesta a fost omorat de garda sa personala, la varsta de 28 de ani.

Numele de Caligula vine de la faptul ca, atunci cand era copil, Gaius l-a insotit pe tatal sau, in Germania, purtand o uniforma militara in miniatura, iar soldatii l-au poreclit "Caligula", adica "ghetuta", in traducere libera.

Statuia descoperita este estimata la valoarea de un million de euro.