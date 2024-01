Experiment incredibil: Oamenii de stiinta au facut ca picaturile de apa sa leviteze (Video)

Nu doar in imaginatia noastra picaturile de apa (sau oricare alt lichid) pot lua orice fel de forma si pluti. Asa ceva se poate intampla si in realitate, in anumite conditii.

Fizicienii de la o universitate din Xi'an, China, au reusit sa faca sa pluteasca picaturi initial plate de lichid, cu ajutorul sunetelor. Iar magia poate tine zeci de minute, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Nature Communications, preluat de Science Alert.

De altfel, au imortalizat parte din experiment, iar imaginile sunt de-a dreptul halucinante.

Spre deosebire de bulele de sapun pe care le stim din copilarie, acestea sunt incredibil de stabile si isi pastreaza forma mult mai mult, se arata in raport.

Lasand la o parte faptul ca e vorba despre imagini care pot da dependenta, pentru ca e fascinant sa privesti bulele plutind, experimentul poate avea aplicabilitate in industrii cum e cea a alimentatiei, farmaciei si nu numai, se mai arata in raport.

In cadrul experimentului au fost folosite mai multe tipuri de fluide si ultrasunete. Marind intensitatea undelor sonore, s-au format si bulele. Practic, acestea au prins in interior undele sonore, in continua miscare.

Limita acestui experiment a fost ca nu s-au putut forma mai multe bule concomitent, dar e doar un prim pas, spun oamenii de stiinta.

