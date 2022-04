Cum reactioneaza romanii cand cineva fura banii unui cersetor (Video)

Cativa tineri din Romania au facut un experiment social incercand sa afle cum reactioneaza oamenii atunci cand cineva fura banii unui cersetor.

Astfel, un barbat sta pe trotuar si are mainile asezate in asa fel incat sa para ca este pe punctul sa adoarma sau ca nu este atent la ceea ce se intampla in jurul sau. In acest timp, o tanara trece pe langa el, ii ia banii stransi si pleaca, dupa cum se arata in clipul postat pe Youtube

Multe persoane au asistat la acest episod, dar nu au reactionat, insa au fost si cateva care au luat atitudine.

"Ma fata, de ce i-ai luat banii?", ii spune la un moment dat o femeie tinerei care se grabea sa plece cu suma. Membra echipei PacPac Studio i-a multumit femeii pentru reactia pozitiva.

"De ce i-ati luat banii de acolo? De ce i-ati furat", a sarit imediat un barbat pregatit sa o opreasca pe fata din drumul sau. Inainte sa plece, omul a rugat-o pe fata sa ii puna banii la loc.

La un moment dat, locul fetei a fost luat de un adolescent care a procedat la fel. Dupa ce a luat banii din fata cersetorului, tanarul a fost oprit de un barbat: "Nu ai dumneata un leu. Luati de la un cersetor? Omul a stat acolo, a cersit si dumneata ii iei banii din cutie?".

Cand a mai fost intrebat de ce a luat respectiva suma si tanarul a raspuns ca ii este foame, cativa baieti i-au spus ca ii dau ei doar sa ii returneze suma omului strazii. Vazand ca acesta refuza, tinerii au pornind in fuga spre el pentru a-l convinge, moment in care intreaga echipa a iesit la iveala si i-a anuntat pe acestia ca totul este un experiment.

