Dupa doar cateva ore petrecute langa o colonie de pinguini, iata ce li s-a intamplat cercetatorilor

Oamenii de stiinta care studiau pinguinii regali din Antarctica au observat un fenomen ciudat, dupa numai cateva ore petrecute in compania lor, in locul unde acestia cuibareau, pe insula South Georgia, intre America de Sud si Antarctica, in oceanul Atlantic.

Toti au inceput sa se simta ametiti, sa aiba dureri de cap si sa se comporte usor diferit decat in mod normal. Nu le-a luat mult sa-si dea seama ca de vina era oxidul nitric din excrementele pasarilor, se arata intr-un studiu danez, citat de AFP.

Pur si simplu zona in care se afla colonia e impanzita de acest oxid, care are drept sursa excrementele pasarilor.

Acestea se hranesc mai ales cu peste, care contine mult nitrogen. Nitrogenul prezent in excrementele pinguinilor ajunge in sol, unde bacteriile il convertesc in oxid nitric, care este un gaz cu efect de sera.

Nu se poate vorbi despre o contributie la poluare sau schimbarea climei, dar studiul arata ca aceste colonii au un impact asupra mediului inconjurator, a explicat autorul cercetarii, profesorul Bo Elberling, de la Universitatea din Copenhaga.

A.P.