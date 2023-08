A fost gasita o stea aproape la fel de batrana ca Universul. E cea mai veche descoperita pana acum!

Oamenii de stiinta au identificat o stea care e aproape la fel de batrana ca Universul. Aflata la o distanta de 35.000 de ani lumina, aceasta, o giganta rosie, numita SMSS J160540.18-144323.1, s-a "nascut" in urma cu 13,8 miliarde de ani.

Practic, s-a format la numai cateva sute de milioane de ani dupa Big Bang, a explicat astronomul Thomas Nordlander, din cadrul Universitatii Nationale Australiene, conform Science Alert.

Astronomii au putut sa-i calculeze varsta dupa concentratia de fier. SMSS J160540.18-144323.1 este steaua cu cel mai mic nivel de fier gasita pana acum in galaxie.

SMSS J160540.18-144323.1 are de 1,5 milioane de ori mai putin fier decat Soarele, de exemplu, a mai spus astronomul. "E ca o picatura de apa intr-un bazin olimpic", a explicat el.

Cum la inceputul Universului metalele nu existau, primele stele fiind alcatuite mai ales din hidrogen si heliu (fiind si masive, foarte fierbinti si cu o viata scurta), concentratia de fier este cea dupa care se calculeaza varsta unei stele.

Ulterior, fierul a inceput sa intre in componenta stelelor. Iar cand acestea mureau - in explozii grandioase ale supernovelor - elementele continute erau imprastiate in Univers. Stelele nou formate aveau la baza aceste elemente din vechile stele.

Cu cat mai mult fier, cu atat mai tanara e steaua. Asa s-a estimat si varsta Soarelui. Acesta ar fi cam a 100.000 generatie de stele de la formarea Universului.

Insa s-au gasit in Calea Lactee stele cu un nivel mic de fier. Un astfel de obiect este 2MASS J18082002-5104378 B, detinatorul recordului pana acum. 2MASS J18082002-5104378 B are de 11.750 de ori mai putin fier decat Soarele.

Steaua analizata recent o detroneaza insa de departe, dupa cum se arata intr-un raport publicat de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Revenind la SMSS J160540.18-144323.1, aceasta e deja la finalul vietii, putand fi considerata muribunda.

A.P.

