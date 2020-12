Ciolacu explica de ce PSD ar fi renuntat la mesajele cu teme nationaliste: "Anumite voci s-au folosit de nationalism pentru a-si rezolva problemele penale"

"Vocile nationaliste din interiorul Partidului Social Democrat nu mai erau niste voci credibile, erau niste voci care amestecasera mesajul cu justitia si cu nationalismul. (...) Trebuia o ruptura a partidului evidenta de anumite voci care au confundat partidul cu interesele lor personale si s-au folosit de acest nationalism, dus un pic spre extrema, pentru a-si rezolva problemele personale penale", spune Ciolacu.Intrebat luni seara, intr-o emisiune televizata, de a renuntat la discursul nationalist, fapt ce ar fi ajutat la ascensiunea Aliantei pentru Unirea Romanilor, presedintele PSD a raspuns ca aceasta a fost o decizie politica pe care si-a asumat-o."Este o decizie politica pe care mi-o asum. Vocile nationaliste din interiorul Partidului Social Democrat nu mai erau niste voci credibile, erau niste voci care amestecasera mesajul cu justitia si cu nationalismul. Ideile de suveranitate au ramas in partid si vor fi exprimate de catre alte persoane in viitor. Ati vazut si in programul de guvernare al partidului ne referim clar la un nationalism economic. Lumea confunda extrem cu nationalismul si exista in continuare in interiorul partidului un filon puternic in acest sens si o sa-l vedeti ca o sa se si manifeste, dar cu un trend european si cu un alt... Si Germania are nationalismul german", a declarat presedintele PSD, luni seara, la Romania Tv.El a dat exemplul unor proiecte de acte normative care au fost promovate de PSD si care reprezinta dovada a nationalismului."Daca am fi intr-o stare in care tara ar avea si Guvern, si Parlament, pentru ca, momentan, nu mai avem de niciunele, chiar o sa vin cu toate studiile si chiar mi-ar placea o discutie. Chiar imi doresc sa o avem, sa vedeti exact ca, de fapt, nu am gresit. Trebuia o ruptura a partidului evidenta de anumite voci care au confundat partidul cu interesele lor personale si s-au folosit de acest nationalism, dus un pic spre extrema, pentru a-si rezolva problemele personale penale", a afirmat Ciolacu.