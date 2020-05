Vela a dat Ordonanta Militara 11, cu cateva zile inainte de incheierea starii de urgenta. Tandarei iese de sub carantina

UPDATE 23:27

Noul act prevede ca orasul Tandarei, din Ialomita, unde la inceputul lunii aprilie a fost identificat un focar de coronavirus, iese de sub carantina, dupa mai bine de o luna.Totodata, este prelungita interdictia zborurilor spre si dinspre Spania, pana la finele starii de urgenta.A fost luata si masura ca personalul navigant sa nu mai fie plasat in carantina daca nu prezinta simptome de coronavirus, lucru cerut de acestia de la inceputul starii de urgenta, cand au atras atentia ca munca lor e la fel de esentiala ca si cea a transportatorilor terestri.- Ordonanta Militara a fost publicata in Monitorul Oficial si, deci, a intrat in vigoare.- Anunt Ordonanta Militara nr 11.- Primul punct pe care il prezint e legat de suspendaea zborurilor catre Spania si din Spania, continuarea suspendarii care expira astazi.- Al doilea punct e despre exceptarea de la masurile de carantinare pentru personalul navigant fluvial si maritim, in ipoteza in care nu prezinta simptome de COVID-19.- O alta decizie luata azi, care aduce bucurie in orasul Tandarei si in Ialomita - se ridica masura de carantinare.- Dragi romani, peste cateva zile se incheie starea de urgenta si vom trece in starea de alerta. As dori sa multumesc fiecaruia dintre dvs si impreuna tuturor pentru efortul, pentru tot ceea ce ati facut, ca in aceste doua luni sa fim responsabili, prevazatori si sa avem grija de sanatatea noastra.- Stiu ca nu a fost usor si ati rabdat. Trebuie acum, aici, sa transmitem un gand pios si condoleante celor care au pierdut pe cei dragi, dar in acelasi timp trebuie sa ne bucuram ca multi romani sunt astazi printre noi si se bucura de viata datorita dvs. Fiecare ati fost un erou.- Toate aceste eforturi trebuie sa le analizam, sa le cantarim si sa decidem impreuna ca trebuie sa fim extrem de vigilenti si responsabili si in continuare. Acest virus nu ia pauza, nu se odihneste si nici nu ia vacanta.- Suntem cu totii ctitori la o pagina importanta din istoria Romaniei. Va multumesc tuturor petru efort, daruire si patriotism.- Dumnezeu sa binecuvanteze Romania. Multa, multa sanatate.