Marian Vanghelie nu scapă de dosarul foloaselor necuvenite de 30 de milioane de euro nici în timpul grevei magistraților, nici pe perioada vacanței judecătorești, după ce doi judecători de la Curtea de Apel București au decis că procesul de luare de mită e atât de vechi încât merită o atenție specială. La termenul de joi, 22 iunie, martorii citați la proces au relatat cum a fost reparat sediul PSD Sector 5 cu prețul unei beri și cum ajungea vinul la Vanghelioanele cele „selecte”, la care participau doar apropiații fostului primar.

Judecătorii Anastasia Gargale (președinte) și Cătălin Toma Răileanu au hotărât ca dezbaterile în apel din dosarul lui Marian Vanghelie să continue atât pe perioada protestului magistraților, cât și în luna august, în timpul vacanței judecătorești.

Este vorba despre apelul din dosarul în care Marian Vanghelie a fost condamnat inițial la 11 ani și 8 luni de închisoare pentru că ar fi luat bani de la 13 firme în schimbul obținerii unor contracte preferențiale de achiziții supraevaluate pe vremea când era primar la Sectorul 5.

„Așa cum cred că știți – pentru că deja e de notorietate – Adunarea Generală de la Curtea de Apel București a decis suspendarea activității, iar prezentul complet susține acestă formă de protest, dar cu excepția dosarelor foarte vechi, cum este acesta, care deja are doi ani pe rolul instanței. Să știți că termenul de pe 1 august se menține”, a anunțat președinta completului de judecată. Un alt termen de judecată a fost fixat pentru 29 august.

Ads

Marian Vanghelie a întârziat 40 de minute la proces și nu se afla în sală la momentul anunțului.

La termenul de joi, 22 iunie, au fost audiați doi martori: Cristian Bogdan Georgescu, fost șef al corpului de control al Primăriei la data faptelor și Ion Nădrag, șofer.

Primul a vorbit despre lucrările efectuate de afaceristul Marin Dumitru, despre care procurorii DNA spun că se „abonase” la contractele cu primăria lui Vanghelie, iar al doilea a fost întrebat cu privire la petrecerile de Revelion organizate la un restaurant din apropierea Romexpo, la care participau apropiații fostului edil.

Marin Dumitru, afaceristul „bun la toate” în Primăria lui Vanghelie

Ambele relatări îi au ca protagonist pe Marin Dumitru, afaceristul „de casă” al lui Marian Vanghelie, ale cărui firme erau implicate în zeci de contracte cu Primăria Sectorului 5. Marin Dumitru a fost condamnat pe fond în acest dosar la 4 ani de pușcărie.

Judecătoare: Vi s-au făcut lucrări în birou?

Ads

Martor: Da, la inițiativa lui Dumitru Marin. Nu a fost doar biroul meu ci și al viceprimarului, precum și secretariatul, care era comun. Dumitru Marin avea mai multe lucrări în derulare cu Primăria Sectorului 5.

Judecătoare: Care era procedura prin care firmele lui Dumitru Marin au ajuns să încheie contracte cu PS5?

Martor: Nu aveam atribuții în acest sens. Mă ocupam de Corpul de Control și de Poliția Locală.

Judecătoare: Dar la nivel de instituție care era procedura?

Martor: Erau procedurile de achiziție. Nu pot preciza cine a decis încheierea contractelor respective. Se făceau prin licitație sau prin achiziție directă. (…) Nu pot preciza care dintre firmele lui Dumitru Marin s-au ocupat de reparațiile respective. Așa cum am spus inițiativa reparațiilor a aparținut lui Marin Dumitru. Fiind în vizită la mine, deoarece îl cunoșteam din anii 2000, mi-a propus să repare birourile, spunea: „Nu puteți sta în mizeria asta de birou!”

Ads

Judecătoare: Despre reparațiile de la Cotroceni (de la sediul PSD Sector 5 – n.r.) ce ne puteți spune?

Martor: Erau reparații la niște țevi de apă. Au fost efectuate de unul dintre angajații inculpatului Dumitru. Nu mai știu la inițiativa cui au avut loc. Eu cu domnule Mircea-Sorin Niculae l-am sunat pe Dumitru Marin. Acolo nu s-au plătit reparațiile, eu și Niculae l-am cinstit pe băiatul care a venit să repare țeava. (…) L-am cinstit pe care a lucrat acolo cu valoarea unei beri și lucrările au durat o oră.

Procuroare: Dar care era interesul lui Niculae, de ce ați apelat la el (n.r. – să îl sune pe Dumitru Marin)?

Martor: Eram amândoi membri de partid. La partid nu erau oameni care să asigure mentenanța.

„Misterul” sticlelor de vin de la Vanghelionul select din 2012

Ion Nădrag, următorul martor, a fost întrebat cu privire la episodul din decembrie 2012, când a livrat o cantitate de 120 de sticle de vin pentru petrecerea de Revelion la care participau apropiații lui Marian Vanghelie.

Ads

Despre acestă petrecere a dat detalii și șeful de sală al restaurantului respectiv pe data de 2 octombrie 2022.

În decembrie 2012 erau două Vaghelioane: unul pentru votanții PSD, la Romexpo, iar altul pentru grupul select al lui Marian Vanghelie, la un restaurant din apropiere.

Ion Nădrag și-a „nuanțat” declarațiile date la urmărirea penală și la instanța de fond, iar acum spune că n-a livrat 120 de sticle de vin ci „un bax” de 30-50 de sticle.

Din actele dosarului rezultă că vinul venea din partea afaceristului „de casă” al lui Vanghelie, Marin Dumitru, dar în prezent martorul nu își mai aduce aminte absolut nimic din ceea ce a declarat.

Judecătoare: Ați luat niște sticle de vin la solicitarea lui Dumitru Marin?

Martor: Nu mai știu cine m-a trimis. L-am luat de lângă șoseaua de centură și l-am dus undeva lângă Academia de Științe Agricole. Am luat un bax, fără a putea preciza numărul de sticle. L-am predat șefului care aranja acolo, la restaurant.

Ads

Judecătoare: Cât era de mare baxul?

Martor (arată până la șold): Atâta, așa...

Judecătoare: L-ați ridicat singur?

Martor: Nu, l-am dat șefului de sală.

Avocatul lui Vanghelie: Când vă referiți la bax spuneți sute de sticle?

Martor: Nu, 30-50.

Procuroare: La urmărirea penală și la instanța de fond a spus că a dus 120 de sticle!

Martor: În viața mea nu am declarat că am dus 120 de sticle!

Judecătoare: Doamna procuror spune că la urmărirea penală și la tribunal ați declarat ca baxul avea 120 de sticle, iar acum spuneți că erau 30-50. De ce susțineți acum că numărul de sticle e altul? Declarațiile le-ați semnat?

Martor: Nu mai știu dacă le-am semnat...

Judecătoare: Vă prezentăm declarațiile. Semnătura asta e a dvs.?

Martor: Arăt că declarația din data de 29.11.2017 este semnată de către mine.

Judecătoare: Atunci cum vă explicați? Ați citit ce ați semnat?

Martor: Nu mai știu dacă am citit ce am semnat...

Procuroare: Acum a spus ca nu a vorbit niciodată cu Dumitru Marin despre cantitatea de vin, iar în declarații a spus ca a luat vinul la inițiativa lui Dumitru Marin, acesta spunându-i să îl livreze ca fiind din partea lui.

Martor: Nu mai știu dacă la urmărirea penală și la instanța de fond am declarat faptul că după ce am luat vinul la inițiativa inculpatului Dumitru l-am predat spunând că e din partea acestuia. Nu mai țin minte dacă după ce am dus vinul l-am contactat pe Dumitru să îi spun că am livrat.

Marian Vanghelie, condamnat pe fond la 11 ani și 8 luni de pușcărie

Marian Vanghelie a fost acuzat de procurorii că ar fi luat bani de la 13 firme în schimbul obținerii unor contracte preferențiale de achiziții supraevaluate cu societatea comercială a primăriei Sectorului 5, SC Economat 5 SRL.

Procesul de corupție în care Marian Vanghelie a fost trimis în judecată în 2015 s-a desfășurat la Tribunalul București pe parcursul a 93 de termene de judecată, timp în care fostul edil a „schimbat” 5 judecători: doi s-a abținut (jud. Liliana Ciupercă, jud. Gheorghiță Sandu), altul s-a pensionat (jud. Otilia Bomboș), iar altul a fost promovat, fapt care s-a soldat pe parcursul timpului cu amânări și reaudieri de martori.

Într-un final, în 2019, cauza a ajuns la judecătoarea Cristina Cristea, care a pronunțat decizia pe fond: 11 ani și 8 luni de închisoare pentru Marian Vanghelie.

Fostul edil al Sectorului 5 a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea a nouă infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu și șapte infracțiuni de spălare de bani.

Acuzațiile DNA pentru fostul edil al Sectorului 5

În același dosar, au fost trimiși în judecată Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie), Sorin Ștefan Ciocan, Laura Ciocan, director al SC Economat Sector 5 SRL, și omul de afaceri Marin Dumitru.

Potrivit DNA, în perioada 2006 — 2014, Marian Vanghelie, în calitate de primar al sectorului 5 din București, ajutat de Mircea-Sorin Niculae și parțial de Laura Ciocan, a solicitat și primit de la Marin Dumitru foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un „comision” de 20% din încasări).

Aceste foloase au fost pretinse și primite de Vanghelie pentru atribuirea de către Primăria sectorului 5 și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achiziții publice firmelor controlate de omul de afaceri Marin Dumitru, dar și pentru a dispune efectuarea plății lucrărilor aferente acestor contracte (valoarea totală este de aproximativ 738.019.000 de lei).