Michelle Yeoh scrie istorie în lumea filmului. Ce premiu major a primit actrița de Oscar

Michelle Yeoh, actriţa în vârstă de 60 de ani premiată cu Oscar pentru rolul din "Everything Everywhere All At Once", a fost din nou recompensată, duminică, la Festivalul de Film de la Cannes, cu premiul "Women in Motion".

Această distincţie este acordată de brandul de lux Kering şi recompensează în fiecare an o femeie influentă în lumea cinematografiei.

Înainte de Michelle Yeoh, mai multe actriţe de renume precum Isabelle Huppert, Salma Hayek sau Jane Fonda au mai primit acest premiu.

Cunoscută publicului larg datorită rolului ei de James Bond Girl din "Tomorrow Never Dies" în 1997, actriţa malaeziană, fostă eroină a filmelor asiatice de acţiune, a devenit în martie 2023 prima femeie asiatică care a primit un Oscar.

"Cel mai important lucru la acest premiu este că a insuflat o asemenea mândrie în comunitatea noastră. În ziua în care am câştigat, am auzit cu adevărat uralele care au venit din această parte a lumii", a spus ea pentru revista Variety.

"Au fost atât de puţine roluri în trecut. A fost atât de competitiv (...). Astăzi, lucrurile se schimbă, acest Oscar a deschis o uşă şi nu pare să se închidă în urma mea", a adăugat ea, încredinţând că "Everything Everywhere All At Once" nu va avea o continuare.

Desemnată şi de revista Time drept "icon of the year", Michelle Yeoh nu intenţionează să se oprească aici, întrucât va prezenta în curând serialul "American Born Chinese", aşteptat pe Disney+din 24 mai.