Moțiune împotriva Ministrului Agriculturii, pentru că l-a lăudat pe "domnul Ceaușescu". Acum spune că a fost doar ironic

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat că USR a depus o moţiune de cenzură împotriva sa în Parlament după afirmaţiile pe care le-a făcut, ironic, spune el, despre Nicolae Ceauşescu şi regimul comunist. Barbu afirmă că nu este nostalgic după regimul comunist, dar nici nu poate să nu recunoască faptul că au fost făcute şi lucruri bune, cum ar fi sistemele de irigaţii, drumurile sau chiar unele clădiri.

”Moţiunea este depusă, pe de-o parte, pentru afirmaţiile pe care eu le-am făcut într-un interviu. Vreau să clarific încă o dată acest lucru. Trebuie să recunoaştem că în istorie scrie că (Nicolae Ceauşescu - n.r) a fost preşedintele României, pe de altă parte a făcut foarte mult rău, suntem conştienţi de acest lucru, dar sunt şi lucruri bune şi trebuie luate în seamnă aceste lucruri pentru că sunt drumuri pe care mergem acum, sunt clădiri care funcţionăm şi noi şi Guvernul României şi alte instituţii subordonate, sunt realizate sisteme de irigaţii pe care noi le reabilităm şi România are un plan de dezvoltare a sistemelor de irigaţii integrat şi pornit acest plan ambiţios încă de când eu eram în 2015 directorul general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare”, a declarat Florin Barbu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Întrebat dacă a mai rămas ceva din sistemul de irigaţii de pe vremea lui Ceauşescu, Barbu a afirmat că acesta a fost distrus, iar recent a fost reabilitat.

”A fost distrus, am reabilitat aproape 1,4 milioane de hectare din sistemul de irigaţii, funcţionează în momentul de faţă. Avem peste 3.000 de km de canal plin cu apă (...) Nu sunt nostalgic după regimul comunist, sper că la sfârşitul lunii mai, iunie, când voi începe lucrările la canalul Siret - Bărăgan să nu mă acuze cineva că continui un proiect a lui Ceauşescu. Atunci când am făcut acea afirmaţie poate că a fost nepotrivită, dar să ştiţi că a fost dată de mine ca şi o glumă şi un pic de ironie, dar cred că am învăţat un lucru, că nu mai trebuie să facem aceste glume şi ironii. USR încearcă să mă distrugă la figurat, nu la propriu. Nu o să poată niciodată”, a precizat Barbu.

Întrebat, de asemenea, de ce i-a spus ”domnul Ceauşescu”, fostului dictator, el a răspuns: ”Asta era ironia”.

Florin Barnu a mai fost întrebat şi dacă oamenii îl regretă pe Ceauşescu în Olt, el răspunzând din nou că au fost făcute şi lucruri bune în acea perioadă.

”Da, vin din Olt, sunt lucruri bune făcute în acea perioadă şi voi da în continuare ”n” exemple de aceste lucruri care s-au făcut, dar da, românii în acea perioadă au dus-o foarte greu”, a spus Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a explicat că, fără fondurile europene, agricultura din România ar fi avut o dezvoltare mult mai lentă şi a subliniat că, în ultimii 17 ani, ţara noastră a beneficiat de 41 miliarde de euro în acest domeniu.

