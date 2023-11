Cuplul care cere sfaturi pentru revenirea în România: "Eu și soția mea ne gândim să ne întoarcem acasă cu 800.000 de euro cash"

În timp ce mulți români lucrează în străinătate, iar alții se pregătesc să plece, unii fac planuri să se întoarcă în țară.

Decizia nu este ușoară din perspectiva unui cuplu care analizează argumentele pro și contra. Un român a expus situația familiei sale și a cerut sfaturi în mediul online. Acesta a mărturisit că a câștigat împreună cu soția sa o sumă impresionantă lucrând în domeniul IT.

"Întoarcere în România cu 800.000 de euro"

"Titlul nu este clickbait și mi-aș dori să aud păreri serioase. Using my burner account că să îmi protejez identitatea, cât de cât...

Pe scurt, eu și soția mea ne gândim să ne întoarcem acasă cu 800,00 € cash după foarte mulți ani de stat afară și lucrat în IT. Ne-am întoarce într-un oraș mare din România. Nu vreau să vă lovesc cu un wall of text, așa că iată cum gândim problema în mare:

Pro

Familie și prieteni. Părinții nu devin mai tineri. Dacă am avea copii, am avea mult sprijin. Aici simțim că ne-ar fi extrem de greu pentru că suntem singuri.

Nu am mai avea probleme financiare niciodată și ne-am putea "pensiona" la 45 de ani. Pentru că venim din familii modeste, aici viața ar continua să fie un non-stop grind fest. Cum am trăi în România la 35 de ani, am trăi aici cam la 55.

Contra

Chiar dacă ne întoarcem într-un oraș mare, suntem siguri că ne va fi foarte greu să ne readaptăm la început.

Chiar dacă ne vom crea bula noastră, până la urmă, când ieșim din casă, tot cam în același căcat o să călcăm că orice alt român de rând.

Din nou, acestea sunt argumentele majore", a scris acesta pe Reddit.

"E o schimbare foarte mare"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Unii s-au referit punctual la orașele în care ar fi avantajos să trăiască cei doi.

"Dacă te întorci, fă un update la fiecare an cum merge viața după mutare. Sunt curios câți ani poți trăi în România cu $800k."

"Primul sfat e să nu ştie nimeni câți bani ai în cont. În rest România e paradis dacă ai bani mulți, mai ales într-un oraș cochet gen Oradea sau oricare oraș mare din Vest. Ajungi relativ rapid în Austria pentru munte şi Italia pentru mare."

"Presupunând că aveți ocazia să lucrați remote, puteți să va întoarceți în România fără să renunțați la joburile pe care le aveți. E o soluție mai safe care v-ar permite să va întoarceți la viețile voastre din oriunde sunteți acum, dacă considerați că România nu mai este de voi.

Totodată, încercați să nu pomeniți nimănui, nici măcar rudelor sau celor mai apropiați prieteni, câți bani aveți, o să va scutească de multe drame nesolicitate.

Dacă va adaptați și toate sunt ok, după un timp poți să-ți faci o idee sau o strategie pentru următorii ani."

Alțîi îi avertizează că schimbarea nu va fi ușoară.

"Să va întoarceți de tot e o schimbare foarte mare, mai ales dacă implică repatrierea banilor. Încercați să lucrați remote câteva luni bune înainte să luați o decizie definitivă."

"Când te plictisești, iei un avion și te-ai mutat"

Printre cei care au reacționat este și un român cu o situație asemănătoare.

"Eu am story oarecum similar. Am locuit peste hotare, job în IT, m-am întors de câțiva ani în România. Inițial am crezut că voi rămâne permanent, însă ce m-a convins, a fost fiecare vizită pe care o făceam în România - și le făceam des. Am verificat excelul, m-am întors în toamna lui 2021 în România cu 0,9m NW (mostly în imobiliare) și am ajuns la 1,5m de atunci.

România ca și țară a crescut mult în ultimii ani, este o țară sigură, cu oameni faini. Poți avea o viață liniștită, socială în care să îți permiți de toate. Când te plictisești, iei un avion și te-ai mutat.

Ca și sfaturi, îți recomand să îți cumperi un teren la marginea unui oraș unde îți alegi să locuiești - cu puțîn noroc poți găși ceva cu view sau poate lângă o pădure, unde să îți construiești o casă așa cum vrei tu și nu cumpărată de la dezvoltatori. P.S: și eu construiesc și cunosc și pe alțîi care o fac. Românii nu știu să construiască.

Ca încheiere, pro > contra din exemplele tale. După jumătate de an trăit în țară, nici nu mai realizezi cât de multe fire sunt pe fiecare stâlp și nici stradă neasfaltata de lângă nu te mai deranjează. În rest, ai de toate."

"Ideal la banii aia e să îi investești în ceva ce să îți genereze măcar banii pentru viața de zi cu zi. Altfel îi toci."

"Nu m-aș întoarce nici dacă aș avea mai mult"

Sunt și comentarii contra revenirii în România.

"Nu ai menționat interesele voastre, inclusiv de locație. De exemplu, în nici un caz nu v-aș recomanda să va întoarceți dacă sunteți din vreun oraș gen Slobozia. Nu toată România e la fel ca acum 15 ani. S-a evoluat mult.

În cazul în care va place natura, să stați la casă, munții, un oraș gen Brașov s-ar putea să va satisfacă. Cluj, Timișoara poate ar merge. Altfel dacă sunteți obișnuit cu un oraș mare și cu evenimente și chestii de făcut, București.

În privința a ce să faceți cu banii, simplă mea recomandare e să nu îi aduceți în RO. Mai bine îi investiți acolo unde sunteți, sunt convins că vor fi mai în siguranță. (nu că cineva i-ar fură pe aici dar riscurile sunt mari din cauza prețurilor uriașe la orice ați putea cumpără că și investiție).

Aici e un rollercoaster și momentan suntem în vârf. Totul e scump, multe sunt de vânzare, prețurile nu scad șamd. Toată lumea a investit în ultimii 10 ani în imobiliare gen. Asta nu înseamnă că o să scadă brusc prețurile, nu așa funcționează piață în RO, doar că nu o să aveți un ROI prea bun și mai sunt și riscuri și pierderi cauzate de factorul RO.

Eu aș încerca să cumpăr ceva în locația de unde veniți, închiriat frumos și de banii aia să trăiesc în RO. Eventual cu un credit. Cu banii aceia de avans în US îți cumperi o clădire întreagă. În RO nu o să primești vreodată credit deși dispui de venituri și un avans considerabil."

"Nu-s în situația ta, însă nu m aș întoarce nici dacă aș avea mai mult. Pentru mine unul e foarte clar că nu mai vreau să mă forțez să mă readaptez în societatea românească și sistemul de valori. Asta că să nu mai zic de colapsul economic iminent ce pândește România după colț. Pentru mine calitatea și siguranță socială, a sistemului de sănătate, educație, justiție și posibilitățile de dezvoltare pe care le oferă un stat sunt mai importante decât banii. Îți doresc multă fericire, indiferent de decizia pe care o vei lua!"

