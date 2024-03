Cum comentează Nicolae Ciucă reacția lui Nehammer de la București. „În Austria au loc alegeri, este o chestiune absolut de politică internă”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a comentat duminică, 10 martie, reacţia cancelarului austriac Karl Nehammer de la Congresul PPE, privind aderarea României la Schengen şi pe terestru.

Liberalul a transmis că este o chestiune absolut de politică internă, iar acel twitter l-a înţeles ca fiind pentru alegătorii partidului ÖVP din Austria. ”Va fi foarte curând. Va fi o chestiune care se va rezolva”, a mai spus Ciucă despre momentul în care vom adera deplin în Schengen. ”În momentul de faţă, avem această garanţie că în foarte curând timp vom avea şi această accedere cu graniţele terestre”, a mai precizat preşedintele PNL.

”În Austria au loc alegeri, este o chestiune absolut de politică internă, iar acel twitter eu l-am înţeles ca fiind pentru alegătorii partidului ÖVP din Austria, nu pentru noi. În tot ceea ce a însemnat poziţionarea în interiorul Congresului şi faptul că au aprobat în unanimitate intrarea României cât mai curând cu graniţele terestre în Schengen este cu adevărat un succes”, a spus Nicolae Ciucă, la Prima News, întrebat cum vede reacţia cancelarului Nehammer, pe platforma X, fostă Twitter, la scurt timp după primirea sa de către preşedintele Klaus Iohannis, în marja Congresului PPE de la Bucureşti.

Întrebat ce înseamnă aderarea cât mai curând în Schengen, Ciucă a spus: ”Eu nu am detaliat. Nu încă, dar va fi foarte curând. Va fi o chestiune care se va rezolva. Aţi auzit pe altcineva care să spună cineva că România are alt parcurs decât acela de a fi susţinută pentru aderarea deplină în Schengen? Eu nu am auzit pe nimeni”.

Liderul PNL a mai afirmat că vom Intra de la 31 martie cu aeroporturile şi porturile maritime şi tot de la 31 martie România va avea dreptul să acorde vize Schengen, ”adică suntem la masa Schengen”.

”Suntem la masa deciziilor în Schengen. Pentru cetăţenii români este foarte importantă problema graniţelor terestre, în al doilea rând pentru ceea ce înseamnă fluidizarea business-ului. Nimeni nu ne dădea nicio şansă şi nu speram să avem o altă poziţionare a membrilor partidului cancelarului Nehammer”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Cancelarul Austriei Karl Nehammer a scris pe X, în timpul vizitei la Bucureşti, că poziţia Austriei rămâne clară şi neschimbată, respectiv că sistemul Schengen nu funcţionează în prezent, prin urmare nu poate fi extins. aceasta în condiţiile în care, în discursul rostit la Congresul PPE desfăşurat la Romexpo, nu a făcut nicio referire la acest subiect. În postare, Nehammer vorbeşte şi despre companiile austriece, despre care afirmă că ”sunt puternic implicate în România şi creează multe mii de locuri de muncă”, dar şi despre faptul că ”mulţi cetăţeni români lucrează în profesii de asistent medical în Austria şi sprijină persoanele care au nevoie de îngrijire”.

Manifestul electoral al Partidului Popular European, care cere aderarea cât mai curând posibil a României la Spaţiul Schengen, a fost adoptat în unanimitate la Congresul PPE care a avut loc în această săptămână la Bucureşti. Austria nu a mai votat împotrivă.

