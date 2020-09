Dancila: O sustin pe Gabriela Firea. PSD va fi din nou victorios in Bucuresti. Sper ca acest "independent de dreapta" va pierde alegerile in Bucuresti

"O sustin pe Gabriela Firea si sunt convinsa ca bucurestenii apreciaza ceea ce ea si echipa PSD Bucuresti au facut pentru Capitala Romaniei. PSD va fi din nou victorios in Bucuresti. Succes, Gabi!", scrie Dancila pe Facebook Ea precizeaza ca este in desfasurare campania electorala, deci nu acum e momentul pentru a discuta ce s-a intamplat in Parlament cu motiunea de cenzura a PSD."Vom avea timp de acest lucru dupa 27 septembrie, vom vedea cine si cum a gresit", afirma ea, apreciind ca pana atunci PSD trebuie sa se concentreze pe mobilizarea partidului pentru alegeri si pe combaterea adversarilor PSD."Vad ca unul dintre acesti adversari - un independent sustinut de actualii guvernanti pentru Primaria Capitalei - crede ca isi poate acoperi lipsa de idei si proiecte cu atacuri la PSD si la guvernul pe care l-am condus. Ii spun ca mai bine ar face o analiza cinstita a celor 10 luni de guvernare liberala si va vedea exact ce catastrofal e bilantul celor pe care se bazeaza in alegeri. Sper ca acest "independent de dreapta" va pierde alegerile in Bucuresti, iar Gabriela Firea va castiga din nou", afirma fostul premier.