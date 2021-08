Ciprian Ciucu, președintele PNL București, despre colaborarea cu primarul Capitalei: „Aștept răspunsul lui Nicușor Dan. Vrem să ajutăm serios, dar trebuie să fim lăsați să ajutăm”

„Dupa cum ați aflat, de cca. o lună sunt președintele PNL București. Asta nu înseamnă că mă ocup mai puțin de Sectorul 6 (tema de comunicare a adversarilor mei), ci, din contra, din această poziție pot înțelege și influenta mai bine calitatea lucrărilor administrațiilor PMB, inclusiv in Sectorul 6.Până acum nu am comunicat despre temele generale ale Bucureștiului deși îmi sunt foarte cunoscute. Știți, anterior am fost consilier general. Nu am comunicat, tocmai pentru a avea șansa unei discuții seriose cu Primarul General, Dl. Nicușor Dan, pentru ca să plecam din nou la drum de pe poziții neantagonice (dacă există acest cuvânt...). Și sa am aceeași discuție, sinceră, cu partenerii de la USR PLUS.Discuția cu Primarul General am avut-o deja, i-am expus punctul meu de vedere și condițiile de colaborare cu PNL București după ce în prealabil le-am discutat cu noul birou politic al PNL București și cu viceprimarul nostru, Stelian Bujduveanu. Discuția cu primarul general nu a fost concludentă, (a fost inițială, nu putea fi altfel) iar acum mingea se află în terenul domniei sale. Cerințele noastre sunt simple: 1. reformele asumate în campanie, mai multa transparentă, predictibilitate și consultare în luarea deciziilor, delegarea atribuțiilor convenite în protocolul din campanie către viceprimarul PNL. Vream sa ajutam serios, dar trebuie sa fim lăsați să ajutăm.Discuția cu Vlad Voiculescu a fost mai clară, sunt elemente în care rezonăm, inclusiv din cele prezentate mai sus.Aștept răspunsul lui Nicușor Dan, aștept sa colaboram bine, pentru că peste ani oamenii nu își vor aminti despre orgolii mărunte ci dacă am făcut ceva sau am ratat o șansă rară . Nu am orgolii, avem prea multă treabă.Nicușor, mingea e la tine, decizia dacă suntem o echipa sau joci singur, pe post de libero, îți aparține. Noi suntem încă aici, cu tine”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook