Operația de micșorare a stomacului, ce are ca scop pierderea în greutate în cazul pacienților obezi, reprezintă încă pentru mulți un subiect cu multe semne de întrebare. Din pricina lipsei de informație și a temerii de necunoscut, multe persoane ajung să acorde atenție unor mituri pe care le aud în comunitate, fără a afla răspunsurile direct de la specialiști.

Mihai Ionescu, medic chirurg de excelență în chirurgia obezității, demontează opt din cele mai des întâlnite mituri referitoare la operația de micșorare a stomacului.

1. Este pentru oricine care vrea să slăbească

“Chirurgia obezității reprezintă soluția doar pentru persoanele cu nivel al indicelui de masă corporală ce-i încadrează în obezitate (IMC > 30 kg/ mp). Aceștia au nevoie să scape de kilogramele în plus pentru a minimaliza efectele nedorite ale obezității asupra sănătății. Ca și statistică, intervențiile chirurgicale au fost efectuate în ultimii ani în special în intervalul de vârstă 20-40 de ani, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților”, spune medicul chirurg Mihai Ionescu.

2. Pot slăbi și prin dietă și sport. Nu am nevoie de operație.

“Persoanele ajunse la obezitate, mai ales după gradul II, nu reușesc în cele mai multe cazuri să slăbească prin dietă și sport, iar pierderea rapidă în greutate este deosebit de importantă pentru a fi ferite de complicațiile de ordin medical. Chiar și dacă ar reuși să mențină o dietă strictă, sunt mari șanse să recupereze kilogramele pierdute rapid, prin așa-numitul efect yo-yo. Apoi, în urma unei diete, metabolismul este încetinit, vom arde mai puține calorii zi de zi.

La polul opus, în urma operației bariatrice, nu se va reduce consumul de energie zilnic al organismului, ci, mai mult, conform studiilor, se va intensifica. Pe termen lung, este aproape imposibil pentru o persoană care s-a aflat în segmentul obezității să își mențină greutatea scăzută altfel decât prin intervenția chirurgicală bariatrică”, explică medicul chirurg Mihai Ionescu.

3. După operație, stomacul nu mai funcționează ca înainte

“Chirurgia obezității se realizează prin mai multe metode, două dintre ele fiind inelul gastric reglabil (gastric band), un dispozitiv gonflabil din silicon care este plasat în jurul zonei superioare a stomacului, și micșorarea stomacului (gastric sleeve), prin care se îndepărtează aproximativ 75% din stomac, rămânând aproximativ 100 ml volum. Acestea nu modifică funcționalitatea stomacului.

Stomacul post-operator este perfect funcțional, nu se schimbă nimic din funcțiile anterioare, doar este micșorat volumul ingerat, adică vom mânca mai puțin și ne vom sătura mai repede. Prin urmare, vom scăpa de pofta și obiceiurile alimentare excesive de dinainte. Bypass-ul însă modifică dinamica și direcțiile tranzitului digestiv. Acest procedeu se adresează celor cu niveluri foarte ridicate de obezitate”, adaugă medicul chirurg.

4. După operație vom ține o dietă extrem de dură

“După operația efectuată, la fel ca în cazul altor intervenții asupra sistemului digestiv, va fi nevoie de o perioadă de adaptare ce presupune câteva reguli impuse de medic.

În primele două săptămâni după operație va trebui să mâncăm cantități mici de alimente lichide și pasate, pentru a ajuta stomacul să se vindece în mod adecvat. După aceea ne putem întoarce treptat la alimente solide. Pe termen lung, stilul alimentar va fi unul foarte ușor tolerabil, totul spre binele pacientului. Vom consuma cantităţi mici de alimente sănătoase, care au conținut scăzut în grăsimi şi zahăr, ce ne vor ajuta să pierdem din excesul de greutate.

Dieta după operația de micșorare a stomacului (gastric sleeve) este esențială și este important ca pacientul să înțeleagă pe deplin rolul acesteia. Această dietă se ține în primele 2-3 săptămâni după operație. Imediat după gastric sleeve, pacientul va consuma timp de 7 zile numai lichide, iar apoi zilele 7-14 mâncare pasată. Din a treia săptămână va putea consuma alimente solide ca înainte de operație. Scopul dietei este să lase stomacul să se vindece și să ofere pacientului răgaz de a-și adapta alimentația la stomacul micșorat. După trei săptămâni, ne vom adapta, așadar, unui stil alimentar echilibrat”, spune medicul chirurg Mihai Ionescu.

5. Rămâi cu cicatrici pe abdomen

Operația de micșorare a stomacului se efectuează laparoscopic și este dovedit a avea cel mai bun raport risc/ beneficii. La operația de micșorare a stomacului nu există nici o componentă implantabilă și, prin urmare, nu este nevoie de ajustare și nici nu vor exista complicații cauzate de inserția unui corp străin în organism. Urmele plăgilor post-operatorii sunt minimale”, explică medicul chirurg Mihai Ionescu.

6. Te îngrași la loc după operație

“După intervenția chirurgicală, pacienții pot pierde între 60-100% din greutatea pe care o aveau în exces. Așadar, sunt șanse foarte mari să ajungă la o greutate normală în scurt timp, bineînțeles, dacă urmează întocmai toate instrucțiunile pe care medicul le stabilește. Rezultatele pe termen lung vor depinde și de cât de mult se respectă noul stil de viață de după operație.

După intervenție, se vor pierde kilograme rapid în primele 3-6 luni, pentru ca apoi scăderea în greutate să încetinească. Rezultatul final se va vedea după 9-12 luni de la operație.

Există și posibilitatea să luăm apoi în greutate, acest lucru depinzând de fiecare persoană în parte și de stilul său de viață. În medie, după ce ajungem la cea mai mică greutate, se mai pot adăuga 5-10 kilograme, pentru ca apoi greutatea să se stabilizeze. Chiar și așa, să ținem cont că vom fi pierdut 60-100% din greutatea în exces inițială. De exemplu, un pacient care avea, înainte de operație, 130 de kilograme, va ajunge la 80 de kilograme în primul an după intervenție și este posibil să mai ia 10 kilograme în plus în al doilea an stabilizându-se astfel la 90 de kilograme. El a pierdut astfel la final două treimi (67%) din greutatea excedentară, adică 40 de kilograme.

Studiile pe termen lung efectuate în diferite țări demonstrează că, la 10 ani după operație, se menține pierderea în greutate de 30-40 kg. Doar 3-4% dintre pacienți își recapătă greutatea pe care o aveau înainte de operație (sau mai mult). Restul se încadrează între aceste două extreme.

Diferențele pornesc de la faptul că metabolismul și corpul fiecărui pacient reacționează diferit. Atât vârsta, cât și genele joacă un rol important”, explică specialistul.

7. După operație poți mânca orice

“Este adevărat că nu vom mai avea dorința de a consuma alimente în exces și că ne vom sătura rapid la masă, însă este foarte important să avem mereu grijă la ce mâncăm. Pacienții trebuie să înțeleagă ce conțin alimentele lor și să le evite pe cele prelucrate și semipreparate. Să gătim mâncarea, să alegem produsele alimentare de înaltă calitate.

Odată ce am ajuns la greutatea și la silueta dorită, este indicat să facem mișcare frecvent, cel puțin 200 de minute pe săptămână.

După intervenția chirurgicală este indicat să avem o igienă bună a somnului, să ne odihnim suficient și să evităm întreruperea ritmurilor circadiene (de exemplu, schimburile de noapte).

Deși suntem bucuroși că am scăpat de kilogramele în plus, este indicat să mergem în continuare la controale medicale periodice. Starea de sănătate trebuie monitorizată în cazul oricărui om. Vom merge la screening-uri adecvate vârstei (de exemplu, cancer de col uterin sau de sân), ne vom vaccina când este nevoie, vom renunța la fumat și la alte comportamente de risc”, spune medicul chirurg Mihai Ionescu.

8. Ne ajută doar să slăbim

“Pacienții care au depășit pragul obezității de tip II dezvoltă afecțiuni complementare precum diabetul zaharat de tip II, hipertensiune arterială, sindromul de apnee în somn, artrita severă, astm, hipercolesterolemie și bolile cardiovasculare. Tocmai de aceea, intervenția de micșorare a stomacului ajută la minimizarea acestor riscuri ce ne pun în pericol viața.

Un studiu care a examinat impactul operației de bypass gastric asupra calității vieții la doi ani după operație a constatat că, la 97% dintre pacienți, calitatea vieții s-a îmbunătățit după operație.

Exemple de schimbări pozitive au inclus o îmbunătățire generală a stării fizice și mentale, creșterea stimei de sine, niveluri mai ridicate de energie, dureri fizice reduse, o viață sexuală îmbunătățită, un comportament social mai reușit și o sănătate emoțională îmbunătățită”, încheie medicul chirurg Mihai Ionescu.

