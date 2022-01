Baschetbalistii oradeni au avut nevoie de prelungiri in partida cu CSM Targu Jiu

"Leii rosii" au avut parte de o partida complicata la Targu Jiu, in cadrul etapei a 17-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Echipa noastra s-a impus cu destula dificultate, dupa o repriza de prelungiri, in fata unei formatii ambitioase, care a cautat surpriza. Oradenii au inceput bine partida si au castigat primul sfert, dupa care gorjenii au redus din diferenta, dar scorul la pauza mare ne era favorabil, 38-33.Din pacate, CSM CSU a avut o prestatie foarte modesta in sfertul trei, in care ... citeste toata stirea