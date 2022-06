Cel mai mare targ de joburi din ultimii ani la Oradea

La Oradea Arena se va organiza miercuri, 8 iunie 2022, de la ora 9:00, cel mai mare targ de locuri de munca din ultima perioada. Evenimentul este organizat de AJOFM Bihor, in colaborare cu Primaria Municipiului Oradea, Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Bihor, Hajduboszormeny Varos Onkormanyzata, in calitate de parteneri in cadrul unui proiect ROHU."La eveniment s-au inscris 60 de expozanti, oferind peste 1.700 locuri de munca vacante, din care peste 150 destinate persoanelor cu ... citeste toata stirea