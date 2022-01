Supa la plic cu pana la 10 E-uri si cu 156% mai multa sare decat doza zilnica recomandata

InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip supa la plic ce se regasesc pe piata din Romania. In total au fost analizate 29 de produse.Ca urmare a centralizarii si analizarii informatiilor ce se regasesc pe etichetele produselor au rezultat:Din punct de vedere al ingredientelor regasite in compozitie:89.66% au in compozitie taitei/paste cu un procent cuprins intre 44.9% si 93% din compozitia produsului44.83% au in compozitie legume deshidratate cu un procent cuprins ... citeste toata stirea