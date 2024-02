Întâlnire surprinzătoare pentru Papa Francisc: ”Doi oameni de geniu”

Regizorul american de origine italiană Martin Scorsese s-a întâlnit miercuri cu papa Francisc la Vatican cu ocazia audienţei generale săptămânale a suveranului pontif, informează agenţia de presă ANSA.

Părintele Antonio Spadaro, subsecretar al Dicasterului pentru cultură şi educaţie, a calificat această vizită a cineastului drept "o continuare a unui dialog între doi oameni de geniu şi de experienţă, pentru care figura lui Cristos are o fascinaţie şi o valoare extraordinare".

Cotidianul Il Messaggero aminteşte că aceasta nu este prima întâlnire între papa Francisc şi Martin Scorsese, care l-a vizitat pe suveranul pontif la Vatican la sfârşitul lunii mai 2023. Atunci, cineastul american şi-a anunţat intenţia de a regiza un film despre Iisus, inspirat de lungmetrajul "Evanghelia după Matei", regizat de Pier Paolo Pasolini.

Cu acea ocazie, Martin Scorsese a decis să răspundă apelului lansat de papa Francisc, care le-a cerut artiştilor să creeze mai multe conţinuturi bazate pe conceptul credinţei.

În îndelungata sa carieră, regizorul american a inclus în multe dintre filmele sale, chiar şi în producţii epice despre mafioţi, diverse teme catolice, iar în drama sa din 1988 "The Last Temptation of Christ" l-a ilustrat în mod memorabil pe Iisus. Acel film a fost interzis şi considerat ca fiind blasfemator de multe personalităţi şi ţări creştine, dar nu şi de Vatican.

Ulterior, în 2016, Martin Scorsese a regizat filmul "Silence", care relatează persecuţiile suferite de misionarii iezuiţi trimiţi în secolul al XVII-lea în Japonia, unde un alt iezuit, Francis Xavier, un tovarăş al fondatorului Companiei lui Iisus, Sfântul Ignaţiu, a adus credinţa creştină în 1549.

Acel film a fost proiectat în 2016 la Vatican. Francisc este primul papă iezuit din istoria Bisericii Catolice şi este deja de notorietate faptul că el s-a alăturat Ordinului Iezuit în tinereţe, când spera să devină misionar în Japonia