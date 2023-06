Discuțiile despre desființarea pensiilor speciale au adus un val de nemulțumiri în rândul polițiștilor și magistraților. Camera Deputaților urmează să dea un vot final săptămâna viitoare pe proiectul de lege privind desființarea pensiilor speciale, iar în acest context se pregătesc proteste.

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului contractual a anunțat proteste pentru săptămâna viitoare.

„Având în vedere intențiile legislative, comunicate public de către coaliția de guvernare, de a trece, săptămâna viitoare, proiectul legislativ Plx 244/2023, prin Comisiile de muncă și de finanțe ale Camerei Deputaților, în zilele de luni și marți, și prin plenul acestui for decizional, în ziua de miercuri, 28 iunie 2023, vă informăm că, începând de luni, 26 iunie, timp de 3 zile, între orele 12,00-14,00, SNPPC va organiza proteste, în Parcul Izvor, întrarea de la Camera Deputaților”, au transmis reprezentanții SNPPC.

Principalele revendicări:

- scoaterea pensiilor militare din PNRR (unde au fost asimilate, ambiguu și fără temei, cu cele 6 sisteme de pensii de serviciu gestionate de Casa Națională de Pensii Publice). Parlamentul și Guvernul nu trebuie să ignore faptul că pensiile militarilor și polițiștilor români, asemenea celor ale omologilor din statele NATO/UE, datează de foarte mulți ani și sunt fundamentate pe riscurile profesionale, complexitatea și importanța socială a misiunilor derulate în interes național, european și internațional, pe speranța de viață mai redusă față de alte domenii de activitate, pe incompatibilitățile si interdicțiile impuse prin lege etc.;

Ads

- actualizarea sporurilor, indemnizațiilor și a compensației pentru chirie la valorile din Legea-cadru a salarizării 153/2017, nu la cele de acum 14 ani, adică din 2009.

„Domnilor politicieni, luați aminte și remediați greșelile din ultimii ani, în cel de-al 12-lea ceas: urmare unor politici nefericite în sistemele noastre de salarizare și de pensionare, autoritatea instituțiilor statului s-a degradat, deficitul de personal din SAOPSN a ajuns la aprox. 50.000 de oameni (polițiști, polițiști de penitenciare, militari, personal contractual), numărul demisiilor a crescut an de an, iar drept urmare, calitatea serviciului public prestat în folosul cetățenilor, al statului și al societății, în ansamblu, s-a tot diminuat, pentru că cei cu experiență își pierd încrederea în politicile actuale, iar tinerii întorc spatele, tot mai mult, acestor nobile profesii, care altădată erau în topul preferințelor la nivel național! Vă așteptăm, în număr cât mai mare, la Camera Deputaților! Dreptul la un salariu decent și la o pensie militară de stat ne privește pe toți, indiferent dacă suntem la începutul sau la finalul carierei, sub Drapel, în slujba țării!”, au mai transmis reprezentanții sindicatului.

Ads

Și magistrații protestează

Mai multe instanțe de judecată din întreaga țară protestează de câteva zile și rezolvă doar urgențele.

Curtea de Apel Bucureşti, Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi parchetele de pe lângă judecătoriile de sector au hotărât, marţi, suspendarea pe perioadă nelimitată a activităţii.

De asemenea, magistraţii au hotărât, cu majoritate, adoptarea unei forme de protest faţă de parcursul procesului legislativ, constând în amânarea tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu ziua de miercuri, cu excepţia următoarelor cauze: măsurile preventive în materie penală, cauzele prevăzute la art. 138 Cod procedură penală, percheziţiile domiciliare şi cauzele urgente în materie civilă lato sensu (ordonanţe preşedinţiale vizând minorii, măsura plasamentului de urgenţă, ordine de protecţie, răpirile internaţionale de minori, suspendări provizorii de executare), grevă (acţiune în constatarea nelegalităţii grevei, acţiune în suspendarea grevei).

Ads

Decizia de suspendare a activităţii a fost luată şi de Adunările Generale ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi al parchetelor de pe lângă judecătoriile de sector.

"Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi al parchetelor de pe lângă judecătoriile de sector înţeleg să adopte, ca formă de protest, suspendarea pe perioadă nelimitată a activităţii, cu excepţia unor cauze considerate urgente, până la adoptarea unei reglementări previzibile care să respecte independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor, în baza unui proces legislativ transparent prin care, pe de o parte să fie înlăturate inechităţile existente, iar pe de altă parte, să se ţină cont de statutul magistraţilor, condiţiile de muncă şi perspectivele sistemului judiciar în ansamblul său", se arată într-un comunicat al PTB.

Magistraţii solicită ca punctele de vedere exprimate de întreg corpul magistraţilor în Adunările generale din data de 31 mai să fie avute în vedere în procesul legislativ de adoptare a modificărilor legislative cu privire la pensiile magistraţilor.

Ads

Adunarea Generală a DNA au hotărât să fie iniţiată o formă de protest în cazul în care propunerile formulate de CSM şi susţinute de procurorul general al României în ceea ce priveşte proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistraţilor nu vor fi avute în vedere de către legislativ.

Adunarea Generală a mai hotărât ca într-o şedinţă viitoare să fie stabilite formele graduale de protest.

De asemenea, şi judecătorii şi grefierii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti ar urma să iniţieze o formă similară de protest.

Desființarea pensiilor speciale

Parlamentarii intră în vacanță de la 1 iulie 2023 și au termen să adopte proiectele privind desființarea pensiilor speciale.

Într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, programată pentru luni, 26 iunie 2023, urmează să fie adoptat proiectul de lege privind desființarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

Ads

Tot la începutul săptămânii viitoare deputații urmează să dezbată și să voteze în comisii proiectul care desființează celelalte categorii de pensii speciale și miercuri urmează să-l voteze și în plen.

Desființarea pensiilor speciale

Săptămâna viitoare, cel mai probabil miercuri, va fi dat un vot în Camera Deputaţilor, decizională, asupra proiectului de lege privind pensiile speciale, pentru îndeplinirea unui jalon asumat în acest sens prin PNRR. În prima parte a săptămânii proiectul va intra în comisiile de specialitate.

Comisia Europeană a cerut mai multe noi modificări, după cum reiese din declarațiile recente ale guvernanților.

Principalele modificări cerute de Comisie:

- impozit de 15% pentru pensiile necontributive care depășesc salariul mediu net pe țară (în proiectul de lege se propusese impozit de 30% pentru ce depășește salariul mediu brut)

- eliminarea salariilor care se dau funcţionarilor publici şi parlamentari (șapte salarii)

- creșterea perioadei de raportare pentru calculul pensiei

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat că mai sunt câteva lucruri de armonizat în privinţa legii pensiilor speciale. Budăi a mai declarat că în privinţa acestui act normativ Comisia Europeană recunoaşte că s-au făcut lucruri bune.

Ads