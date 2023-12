Cum au reușit doi pensionari care au muncit pe salariul minim să strângă o sumă "destul de bătătoare la ochi pentru ANAF"

În timp ce mulți români reușesc cu greu să gestioneze veniturile lunare așa încât banii să le ajungă de la un salariu la altul, unii sunt foarte calculați și pun bani deoparte, chiar dacă nu au salarii mari.

Este cazul relatat de un pensionar în mediul online. Acesta a mărturisit că a făcut economii împreună cu soția, cu toate ca au câștigat salariul minim pe economie. Acum cei doi ar vrea să-i dea fiului banii pentru a-l ajuta să cumpere o locuință, însă își fac griji să nu fie luați la întrebări de ANAF.

"Cum putem convinge ANAF-ul că avem cheltuieli sub 1.000 de lei pe lună?"

"Suntem 2 pensionari, care de-a lungul vieții au muncit pe minimul pe economie, pensia tot minimă, însă prin economie am reușit să strângem o sumă destul de bătătoare la ochi pentru ANAF, dacă am vrea să oferim un avans pentru un apartament.

Problema nu este că ne-ar găsi în ilegalitate, că nu suntem, ci am tot strâns banii la ciorap, nouă aducându-ne pensia poștașul. Deci în general nu am avut treabă cu băncile, însă vine un moment în care vrem să ne ajutăm copilul să își cumpere un apartament. Vrem să îi dăm banii lui, doar că el nu are cum justifica acești bani, ținând seama că lucrează doar de 3 ani și deja are și banii lui strânși. Noi ca să îi justificăm nu putem, pentru că nu mai avem cupoanele de pensie, și cum putem convinge ANAF-ul că avem cheltuieli sub 1000 de lei pe luna și restul au fost puși deoparte?

Pe final întrebările noastre sunt următoarele:

1. Cum calculează ANAF-ul banii pe care un român îi poate strânge astfel încât să nu îl suspecteze de nimic?

2. Cum putem da banii copilului ca să își ia apartamentul pe numele lui? Banii ăștia au fost impozitați cu 45% la vremea lor și nu au rostul să fie impozitați iar.

Vă mulțumesc și vă rog să lăsați comentariile răutăcioase", a scris acesta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"ANAF-ul să controleze miliardarii"

Situația a fost analizat= de membrii grupului în comentarii.

"La așa ceva te ia cu nervi, să justifici la ANAF economiile de o viață, dar dacă te îmbolnăvești și nu ai bani de medicamente, de șpagă doctorilor să te îngrijească (să ne fie cu iertare, dar așa funcționează), pe cei de la ANAF îi interesează că dacă nu ai bani poți mori cu zile?"

"ANAF-ul să controleze miliardarii, nu oamenii de rând... Liniștiți puteți să-i dați, nu vă cere nimeni cupoane și nici fluturași de salarii, da, poate peste 500000 euro, liniștit poate declara că-i are de la părinți, sunt economiile dvs.de-o viață!!"

"Socrul meu a mers la banca cu 60.000 de euro pentru a plăti un apartament acum vreo 6 ani (cash). La justificare, a spus economii."

"La notar nu ați întrebat ce este de făcut? Cereți o consultație privată în birou, să nu va audă careva. Chit că plătiți pentru acest aspect. Pază bună trece primejdia rea. Aș vrea să cred că nu e chiar așa cum va temeți de autorități.

Succes! Și ca sfat, nu mai puneți atât la ciorap, o da fiul de o noră de vă ies pe ochi toți banii economisiți și o să vă fi dorit să îi cheltuiți pe economii. Nu mai bine vă luați dvs apartament și testament fiului? Nu de alta, dar dragostea e oarbă și de multe ori necugetată. Să nu îi facă pe plac viitoarei și să îi vândă (doar în acte) jumate de casă."

"Eu va sfătuiesc să îl cumpărați pe numele dv. apoi îi faceți donație prin notariat, eu așa am făcut cu copiii și nepoții mei. Nu va ia nimeni la răspundere, este normal să aveți bani strânși după o viață în care ați muncit. Nu este treaba nimănui în ce fel ați economisit banii, să controleze parlamentari și hoții Anaful, nu oamenii simpli care au făcut sacrificii enorme că să pună un ban deoparte."

"Mergeți cu el la notar"

"În momentul în care copilul dvs. își cumpără apartamentul pe numele lui, mergeți cu el la notar, iar în contractul de vânzare cumpărare, dvs, cea care dețineți banii, veți fi trecută că ”procurator de fonduri cu titlu de donație”. Trebuie să aveți mare grijă de faptul că puteți face plăți cash, în față notarului doar până în suma maximă echivalentă de 10.000 de euro, însă în speță, la un apartament suma se plătește prin bancă, iar în acest context dacă doriți să îi donați o sumă mai mare de bani fiului dvs. vă sfătuiesc să mergeți și să depuneți banii pe care îi aveți într-un cont bancar și din respectivul cont, ca procurator de fonduri să plătiți apartamentul fiului dvs.. Stați fără grijă cu justificarea atâta timp cât dvs. ați strâns acei bani legal... din salariul care a fost înregistrat ca venit la timpul respectiv și din pensie care este oricum înregistrată la autoritățile statului."

"Și chiar de e pensia minimă, foarte bine, am pus ambii soți la ciorap. Am muncit la țară și ne-am asigurat traiul. Care e problema? Ce trist e că țară asta mizerabilă nu ne dă nici o șansă să răzbim... Dragii noștri bătrâni au făcut economii să ne ajute să supraviețuim în junglă asta și hop! Apare statul iar că îi miroase a impozit."

"Felicitări pentru că ați reușit să faceți economii așa de mari, din salarii și pensii mici! Sănătate și succes în continuare!"

"Nimic, le spui că sunt economiile voastre puse sus pentru familie și pt copil și gata, îi lași să se ocupe ei de cazuri nule Și pe mine m a ajutat mama (deci un singur părinte) cu o suma frumușică. M-au întrebat la banca de proveniența banilor, am zis o parte de la mama, o parte ai mei că lucram și eu. Întrebarea nu era însă "anchetabilă" era doar la nivel informativ, declarativ și cam atât. Cam 1 minut a durat la noi discuția despre asta. Mult succes!"

"Rău am mai ajuns!"

Unii sunt revoltați de idee.

"Da, sunt banii strânși la nuntă și botez, așa cum fac politicienii în RO!"

"Rău am mai ajuns! Să-ți pui problema justificării economiilor de-o viață!"

"Noi am cumpărat apartament anul acesta în octombrie, iar avansul de 15% l-am avut de la părinții mei și l-am dat cash în fața notarului. La justificare am trecut economii și împrumut pentru acei bani."

"Contract de vânzare cumpărare cu cumpărător copilul și dvs sunteți procuratori de fonduri. Este legal și nu vă întreabă nimeni nimic. Banii se vor achita prin bancă, va trebui să deschideți cont și să îi depuneți. Succes."

"Dacă banii i-ați ținut în casă, lucrurile se complică"

"Eu vă pot spune doar că atunci când o bancă mi-a cerut să justific sumele pe care le depun (la un moment dat banca a și refuzat să îmi depună o sumă, neavând justificare în acel moment!), pur și simplu am dovedit că am scos acele sume de la o altă bancă.

Deci dacă suma de care vorbiți o aveți în bancă, nu este o problemă. Un extras de cont este suficient.

Dar dacă banii i-ați ținut în casă, lucrurile se complică.

Oricum, vă felicit pentru spiritul de economie, rar printre români".

Alții pun la îndoială scenariul.

"Nu înțeleg cum să economisești în România din salarii și pensii minim pe economie? În cel mai rău caz poate o sumă foarte mică, aceste sume de bani nu ajung pentru trăiul zilnic, dar pentru a cumpăra un apartament în zilele noastre...

Oamenii ăștia ce au mâncat? Au plătit facturi? Vreau și eu rețeta cum au trăit... mai sunt și sănătoși... bănuiesc.

Dacă vede Ciolacu postarea asta scade salariul minim. Să fim serioși, din salariul minim pe economie și cu copil (a fost și el minor) este imposibil să strângi bani. Oricum, vă felicit pentru idee, sigur a fost a copilului pe care cu siguranță îl duce capul la combinații."

