VIDEO Iohannis: 'Desteapta-te, romane!' reprezinta esenta valorilor si a idealurilor poporului nostru

Cu aceasta ocazie, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, in care arata ca 'Desteapta-te, romane!' reprezinta esenta valorilor si a idealurilor poporului roman."Ziua de 29 iulie are o valoare deosebita pentru Romania, pentru ca ne ofera tuturor prilejul de a celebra impreuna cu bucurie si emotie Ziua Imnului National. 'Desteapta-te, romane!' reprezinta esenta valorilor si a idealurilor poporului nostru. Imnul National al Romaniei are un rol important in mentinerea sperantei romanilor pentru libertate, incununand marile victorii, glorificand eroii tarii. Traim intr-o Romanie moderna si democratica ce si-a pastrat cursul proeuropean si care si-a consolidat rolul in cadrul NATO, principalul garant al securitatii noastre. Traversam o perioada marcata profund de efectele pandemiei de COVID-19, cu efecte semnificative pe multiple dimensiuni atat la nivel national cat si la nivel global si care ne-a impus schimbarea radicala a modului in care ne traim viata. Astazi, mai mult ca oricand, mesajul Imnului national continua sa fie la fel de puternic si motivant, fiindca ne inspira si ne indeamna sa ne dedicam construirii unei tari puternice si prospere, care sa poata gestiona cat mai bine situatiile de criza pe toate palierele. Imi exprim speranta ca apelul la unitate nationala si solidaritate nationala transmis prin versurile imnului va coagula eforturile tuturor cetatenilor si ale institutiilor de a colabora pentru dezvoltarea si afirmarea tarii", afirma Iohannis in mesajul transmis de consilierul de stat Mihai Somordolea.Seful statului subliniaza in mesaj datoria de a educa tinerele generatii in spiritul valorilor transmise de versurile imnului."Doar prin implicarea activa a tuturor cetatenilor in viata societatii ne putem bucura de o tara prospera si puternica. La ceas aniversar, invit romanii de pretutindeni sa pretuiasca, sa respecte si sa cinsteasca Imnul nostru National", arata presedintele Iohannis.Prezent la eveniment , premierul Ludovic Orban a aratat ca Imnul National este unul dintre simbolurile nationale consfintite prin Constitutie."Ziua Imnului National ne duce cu gandul la toate momentele de rascruce ale istoriei post-pasoptiste in care 'Desteapta-te, romane!' i-a insufletit pe inaintasii nostri prin versurile sale mobilizatoare in Razboiul de independenta din 1877, in cele doua razboaie mondiale. S-a intamplat la fel si in istoria recenta a Romaniei, in timpul Revolutiei anticomuniste din decembrie 1989, la inceputul manifestatiilor de la inceputul anului 2017, din 10 august 2018 din Piata Victoriei, cand romanii s-au opus incercarii unor interese din sfera politica de a schimba legile Justitiei in detrimentul democratiei si statului de drept. Mesajul de unitate si curaj al Imnului nostru National ne va da mereu puterea de a ne pastra directia catre viitorul pe care il dorim - o Romanie sigura, moderna, cu cetateni prosperi, o Romanie atasata valorilor euroatlantice, o Romanie apreciata de partenerii externi si de lumea larga", a spus Orban.