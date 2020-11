Cati bani a incasat PNL de la statul roman in 2020. Suma colasala din bugetul pentru finantarea partidelor politice

Cei mai multi bani i-a primit PSD , respectiv 11.554.112 lei, fiind urmat de PNL care a primit 6.413.147 lei.Conform estimarilor facute de Autoritatea Electorala Permanenta, PNL va primi in 2020 subventii in valoare de 47.319.086,84 de lei. De asemenea, partidul va primi bani si din rambursarea pentru campania electorala.Autoritatea Electorala Permanenta estimeaza ca va rambursa partidelor 190 mil. lei pentru campaniile electorale. In 2020, partidele ar urma sa primeasca o subventie totala, in afara de cea pentru alegeri, de 181 mil. lei, de 18 ori mai mult decat in 2016.In conturile partidelor au intrat in 2018 atat de multi bani, incat toate au raportat excedente la final de an. PSD a ramas in vistierie cu peste 53.3 milioane de lei, urmat de PNL, care are un excedent de 36.9 milioane de lei. PSD si PNL nu si-au platit integral datoriile istorice.PNL-ul a avut venituri totale la 31.12.2018 de 53.272.220 lei, cheltuieli totale de 16.361.118 lei si un excedent de 36.911.102 lei.