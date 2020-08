Luptatorul K 1, Catalin Morosanu, cap de lista PNL la CJ Galati: "Mi-a placut foarte mult de I.C. Bratianu, nu de Ionel I.C. Bratianu"

Supranumit in arena sportiva "Moartea din Carpati" si aflat in prezent in Consiliul Judetean Iasi, el precizeaza ca are un proiect sportiv, pe care vrea sa-l puna in practica, daca va ajunge consilier la Galati. Catalin Morosanu spune ca modelul sau politic este I.C. Bratianu."Mi-a placut foarte mult de I.C. Bratianu, nu de Ionel I.C. Bratianu, de I.C. Bratianu, primul Bratianu. Mi-a placut foarte mult ca omul a facut foarte multe lucruri pentru Romania moderna. El a fost un mic boieras, si-a vandut la un moment dat casa de la Florica, ca sa faca politica si sa construiasca Romania. A facut foarte multe sacrificii (...).Are si o statuie acum pe faleza in Galati. E chiar o poveste impresionanta cu statuia respectiva. Gheorghe Gheorghiu-Dej in anul 1947 a dat-o jos, dupa aia a fost tinuta intr-un grajd. Stau asa si daca as face o paralela intre I.C. Bratianu si valorile liberale, fizic, Bratianu in 1992 a fost pus inapoi pe soclu, dar ideile liberale in judetul Galati inca se afla in grajdul Primariei," declara Catalin Morosanu pentru RFI. Candidatul PNL la Consiliul Judetean Galati prezinta proiectul pe care vrea sa-l puna in aplicare: "Este vorba de infiintarea de cate un club sportiv scolar in fiecare comuna din judetul Galati, dar fiecare comuna va avea specificul ei sportiv (...). In momentul cand se infiinteaza aceste cluburi sportive scolare, vor fi finantate de catre Consiliul Judetean, deci clar ca va fi un buget anual pentru chestia asa. Sportivii care vor castiga medalii de aur la nivel national vor avea si un fel de bursa (...). Ideea mea este ca vreau sa investim in copii, copiii sunt cei mai importanti".Intrebat daca nu se simte folosit ca vector de imagine, Catalin Morosanu a raspuns: "Clar ca sunt si un vector de imagine, dar eu imi asum chestiile astea. Automat, voi incerca sa atrag cat de multe voturi pot pentru organizatia PNL Galati".