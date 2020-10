Marcel Ciolacu, reactie dura dupa declaratia lui Orban referitoare la CCR: Nu am intalnit pana acum, in 30 de ani de democratie, un asemenea discurs

, a afirmat Marcel Ciolacu joi seara, la Antena 3.El spune ca premierul foloseste "franturi din Constitutie" si ca o sa ii trimita premierului textul legii fundamentale "poate o citeste intreaga".Acesta sustine ca se astepta ca premierul sa explica ce face pentru a stopa pandemia "nu lupta lui cu CCR-ul".Premierul Ludovic Orban a declarat ca s-au stabilit alegerile parlamentare pentru data de 6 decembrie, in baza prevederilor constitutionale si in baza legislatiei in vigoare. Orban a criticat deciziile Curtii Constitutionale si a aratat ca trebuie schimbata componenta acesteia, pentru a elimina "politrucii"., a adeclarat premierul, joi seara, la Digi 24.