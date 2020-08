Jonctiunea propagandei straine cu PSD

Valeriu Turcan este analist politic si consultant pentru companii internationale si organizatii din Romania in domeniul strategiei si al comunicarii in situatii de criza. Cu studii in domeniul jurnalismului si comunicarii politice, Valeriu Turcan a fost de-a lungul timpului jurnalist BBC World Service, consultant in numeroase campanii electorale, secretar de stat in Guvernul Romaniei, consilier prezidential si purtator de cuvant al presedintelui Romaniei.

Greu de explicat socul, cata vreme acesta nu este un razboi nou. Veteranii diplomatiei nu au cum sa nu-si aduca aminte de teribilul razboi al propagandei globale sovietice, derulat cu maxima intensitate intre anii 60 si sfarsitul anilor 80.Oprirea "cursei inarmarilor" si desfiintarea bazelor americane, asuprirea negrilor in SUA ca politica de stat, influenta capitalelor imperialiste asupra statelor suverane, crearea de catre armata SUA de boli si virusi pentru a ucide, inclusiv prin SIDA, au reprezentat tot atatea teme ale propagandei sovietice care au rulat vreme de zeci de ani si care au inoculat chei de interpretare pentru decizii, diferende, conflicte sociale sau, pur si simplu, situatii nationale dificile.Zidul Berlinului a cazut, Occidentul si-a demonstrat superioritatea prin forta de atractie a libertatii si adevarului, dar sfarsitul istoriei a mai intarziat putin. Unii se pregateau sa-si ia revansa. Criza financiara din 2008-2010, criza Covid-19 au oferit munitia mult asteptata de marii maestri ai propagandei, fie ei de la Moscova, Phenian sau alte capitale.Putem gasi narative sovietice sau asiatice reactivate si reimpachetate in toata campania impotriva Uniunii Europene, in miscarile autonomiste pe criterii etnice, in dezinformarea internationala legata de bazele americane, in teoriile conspirationiste care au invadat social media in timpul Covid-19 si care sunt menite sa erodeze increderea in democratie , in stiinta, institutii si lege , in companii si parteneriate internationale.Capacitatea de influentare a audientelor romanesti prin social media este acum uriasa. Niciodata propaganda nu a avut acces direct la purtator, pe telefonul din mana copiilor, prin sute de clipuri video si imagini usor de vizionat, lucrate in laborator, adaptate unor categorii cat mai diverse.Cateva cifre descriu audienta totala - sunt aproape 12 milioane de utilizatori de Facebook in Romania si aproape 4,5 milioane de Instagram.Furnalele propagandei au lucrat la foc continuu din primele zile ale pandemiei, avand propriul lor dialog cu diverse segmente sociale.A fost vizibila crearea si distributia de minciuni pe scara larga - conspiratia COVID-19, abandonarea Italiei si a altor state de catre Uniunea Europeana, umilirea romanilor, tentativa de furt al resurselor de energie (propaganda aici avand ca scop evident sa blocheze exploatarea de catre Romania a resurselor din Marea Neagra) etc.Caz arhicunoscut - este jucata cartea etnica - propaganda a vrut sa creeze ingrijorare in legatura cu doi imigranti prezenti in Ditrau, Harghita.Iar masurile sanitare de protectie anti-Covid au ajuns sa fie redefinite ideologic. Masca de protectie sanitara este, spune propaganda, botnita impusa de imperialistii nemti si americani in colonia Romania. Propaganda urmeaza regula de aur - redefineste in termeni ideologici ca sa creezi conflictul social.Desigur, obiectivul propagandei poate fi acela de a modifica perceptii la nivelul populatiei, dar poate fi si de a determina amanarea sau anularea unor decizii, politice sau non-politice. Ce ofensiva foarte vizibila, de exemplu, de descurajare a unei eventuale recunoasteri de catre Biserica Ortodoxa Romana a autocefaliei Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.Dezbaterea politica in jurul unor solutii alternative pe diverse teme ar putea fi cea mai importanta masura anti-propaganda, dar cu cine sa o tii?Dezbaterea politica a involuat dramatic in Romania cam de cand liderii PSD au ales sa abandoneze orice idei proprii si sa devina simpli recitatori de clisee propagandistice reciclate, primite in plic de la consultantii straini care isi bat joc de ei - "Soros", "strainii", "multinationalele", "hastagistii", "statul paralel".E o iluzie ca propaganda nu are efect. Poate nu cel asteptat, poate nu imediat, dar ea reuseste intotdeauna sa erodeze perceptii, sa relativizeze chestiuni importante, sa induca indoiala.Cel putin in legatura cu existenta COVID-19, indoiala s-a instalat. A fost suficient sa faca jonctiunea cu PSD, ca efectele propagandei sa fie devastatoare pentru Romania.Jonctiunea dintre propaganda straina si un partid politic din Romania este un precedent care ar trebuie sa dea foarte serios de gandit.Cinic, nereformat, dezorientat, cu oameni needucati la varf si cu multe reglari de conturi in interior, PSD a fost amplificatorul perfect pentru propaganda straina.Reusita unei tari intregi din lunile martie si aprilie a fost distrusa in mod cinic si iresponsabil, cu consecinte grave in planul sanatatii oamenilor.Un gest politic de-a dreptul criminal, ca multe alte gesturi politice criminale ale acestui partid, in diversele sale forme, din 1990 si pana acum.