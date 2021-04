Florin Citu, despre relaxarea restrictiilor impuse de pandemie de la 1 iunie: "Trebuie sa ne gandim sa renuntam la masca dupa ce avem acea tinta de 10 milioane de persoane vaccinate"

"Azi am avut sedinta Comitetului Interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate. E o sedinta pe care o astept inca de anil trecut. Insa 1 iunie nu inseamna ca revenim de tot la normalitate. Totul se va intampla treptat. Dar putem face acest lucru daca vom avea 55% din populatie vaccinata", a spus Citu.Premierul a precizat ca de la 1 iunie vom renunta doar la anumite masuri, nu si la masca si la distantare, pentru ca sunt sunt doar circa 35% dintre romani vaccinati."Trebuie sa ne gandim sa renuntam la masca dupa ce avem acea tinta de 10 milioane de persoane vaccinate, pana atunci nu are sens sa discutam despre asa ceva"Acesta a mai afirmat ca fiecare minister va veni cu propuneri in urmatoarea perioada pentru a stabili intr-un final un plan care prevede ridicarea treptata a restrictiilor. "E un plan de masuri care arata de fapt cum vom reveni la normalitate. Vedeti, e vorba de o conditionalitate. Pentru a putea incepe sa luam aceste masuri. Eu nu am fost si nu sunt adeptul blocarii economiei. Ati vazut ca si anul trecut am stat doua luni in casa, dar nu asta a fost rezolvarea", a mai spus premierul.Intrebat care vor fi urmatorii pasi si ce sectoare ale economiei vor fi deblocate, Florin Citu a evitat un raspuns direct. "As vrea sa fie totul deschis mai devreme, dar stiu ca exista propuneri de la Ministerul Culturii pentru Opera Nationala si Teatrul sa fie cat mai curand deschise", a mai afirmat Citu.