Senatul a adoptat, decizional, proiectul de lege prin care pozitia de presedinte al ANCOM e asimilata functiei de ministru

USR , vot impotriva

Salariul presedintelui institutiei ete stabileste la nivelul a 5 salarii medii la nivelul institutiei, aferente lunii ianuarie a fiecarui an, iar cel al vicepresedintilor ANCOM la nivelul a 4,5 salarii medii, mai prevede propunerea legislativa.Senatul a adoptat raportul de admitere cu amendamente admise si respinse al comisiilor juridica si pentru comunicatii la proiectul de lege cu 88 de voturi "pentru", 38 "impotriva" si patru abtineri."Functiile de presedinte si vicepresedinte ANCOM sunt functii de demnitate publica asimiliate functiei de ministru, respectiv secretar de stat, care confera dreptul la organizarea cabinetului demnitarului in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare", arata un amendament admis la raportul favorabil al liderului senatorilor PSD Radu Preda.Un alt amendament al senatorului PSD Scarlat Iriza stabileste ca: "Salariul presedintelui ANCOM se stabileste la nivelul a 5 salarii medii la nivelul institutiei, aferente lunii ianuarie a fiecarui an, salariul vicepresedintilor ANCOM se stabileste la nivelul a 4,5 salarii medii la nivelul institutiei, iar remunerarea membrilor Comitetului de reglementare se stabileste la nivelul a 4 salarii medii la nivelul lunii ianuarie a fiecarui an".De asemenea, hotaririle ANCOM sunt adoptate cu majoritate simpla. In caz de paritate a voturilor, votul presedintelui este decisiv - amendament liderul senatorilor PSD Radu Preda.Membrii Comitetului de reglementare al ANCOM, inclusiv presedintele si vicepresedintii, trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii pentru numire: sa fie cetateni romani, cu o experienta de cel putin 5 ani in domeniul comunicatiilor, in domeniul stiintelor ingineresti, in domeniul economic, juridic sau in alte domenii ale stiintelor sociale, conform unui al amendament al liderului senatorilor PSD Radu Preda.Totodata, "durata mandatului presedintelui si al vicepresedintilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeasi perioada o singura data. Mandatul presedintelui si al vicepresedintilor ANCOM inceteaza in urmatoarele situatii: a) in situatia imposibilitatii de a-si indeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive; b) in caz de condamnare penala prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru care nu a intervenit reabilitarea; c) in caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate reglementat la alin. (8); d) prin demisie ; e) prin deces; f) la expirarea sa; g) prin demitere, in cazul in care nu mai indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3) si (4), in conditiile alin. (8) sau in situatii exceptionale, atunci cand, prin actiunile lor, au afectat in mod grav independenta functionala a autoritatii fata de entitatile prevazute la art. 18 alin. (5)".Presedintele sau vicepresedintii care, in momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru iesirea din incompatibilitate, potrivit raportului de admitere al proiectului de lege.USR a anuntat marti ca va vota impotriva "initiativei legislative pentru politizarea ANCOM"."Este, in fapt, o alta tentativa a PSD de ingenunchere a unei institutii autonome de reglementare", au afirmat reprezentantii USR.Senatoarea USR Silvia Dinica explica faptul ca "proiectul vizeaza ca schema de conducere a institutiei sa creasca de la 3, la 7 posturi, care vor putea fi ocupate inclusiv de membrii partidelor politice, fiind eliminata restrictia din actuala lege care interzice presedintelui si vicepresedintilor ANCOM sa fie membri ai unui partid politic pe durata exercitarii mandatului"."Tot prin modificarile propuse in acest proiect, regasim relaxarea criteriilor pe care trebuie sa le indeplineasca cei care vor ocupa functiile din aceasta noua structura de conducere. Astfel, vor fi acceptate ca membri ai Comitetului de Reglementare si persoanele care au studii universitare de licenta/superioare de lunga durata absolvite in domeniul stiintelor sociale, lucru care pana acum nu era posibil.Mai mult, membrii care vor alcatui acest Comitet de reglementare nu vor fi trasi la raspundere, nici civil, nici penal, in eventualitatea in care instantele judecatoresti constata indeplinirea sau omisiunea de catre aceste persoane,si, a sarcinilor care le revin conform legii", afirma Dinica.Initiativa legislativa a fost adoptata pe 25 august de catre Camera Deputatilor, ca prim for sesizat si marti decizional de catre Senat . Prin urmare, legea adoptata de Parlament merge la promulgare la presedintele Romaniei.