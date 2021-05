Primarul Ciprian Ciucu se plange pe Facebook de Politia Rutiera Bucuresti: "Am fost luat la misto"

"Absolut rusinos serviciul Brigazii Rutiere din Bucuresti!Chiar daca sunt primar, daca e vreo neregula in orasul acesta si chiar daca nu este in Sectorul 6, mi se pare normal sa umblu cu papucii de cetatean si sa semnalez cand ceva nu este in regula. Sun la telefonul de serviciu, nu direct la ministru.In aceasta seara am decis sa ies la plimbare in Centrul orasului cu familia, apoi am luat-o pe jos, pe langa Guvern si am ajuns pe Bd. Aviatorilor unde tocmai se desfasura o cursa de masini (categoria Lamborghini) in toata regula. Motoare turate la maxim, viteze foarte mari de peste 150 km.Moment in care, na, zic sa sun la Brigada Rutiera Bucuresti sa le spun oamenilor sa stie, am zis ca ajut.Rezultatul a fosr ca ofiterului de serviciu, pe care l-am deranjat de Paste, a fost sa ma ia la misto. Ca de unde stiu eu ca mergea cu viteza, ca ce, am radar...? Si mi-a inchis telefonul in nas", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook Primarul a mai anuntat ca marti va face o plangere administrativa si le solicita cetatenilor sa il anunte daca vreodata intalneste astfel de atitudini la Politia Locala a Sectorului 6.