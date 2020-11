VIDEO Ce-a gasit Clotilde Armand la sediul Companiei de Investitii din Sectorul 1: "Am avut un soc. Nu era nimeni la munca"

"Am avut un soc. Am fost in Piata Mures. In cladirea din Complexul Piata Mures functioneaza 2 institutii ale primariei: Compania de Investitii la etajul 1 si directia de Salubrizare la etaj. Tot in aceasta cladire a functionat Biroul Electoral de Sector... si tot aici a avut fostul primar sediul de campanie In numele transparentei va prezint ce am gasit la Compania de Investitii infiintata de fostul primar: nu era nimeni la munca. Aceasta directie are 40 de angajati si toti sunt de negasit", a explicat primarul Sectorului 1 al Capitalei pe pagina sa de Facebook Totodata, Clotilde Armand sustine ca prin aceasta companie s-au facut mai multe contracte dubioase, dand exemplu celebrul spot al spitalului inexistent interzis de CNA, celebra macheta a spitalului sau incercarea de a construi nu mai putin de 9 patinoare cu 60 milioane Euro."In aceeasi cladire are sediul si Directia Protectia Mediului Sector 1 - aceasta directie este celebra pentru ca era situata deasupra BES 1. In Directia Protectia Mediului Sector 1 am gasit imediat dupa terminarea scrutinului acele procese verbale in alb si tot aici s-a refugiat acel consilier PSD cu peste 400 de ce procese verbale. Pentru ca n-am gasit pe nimeni la Compania de Investitii am decis sa stam de vorba cu sefii acestei directii de mediu. Apoi, am reusit intr-un final sa dau de doamna directoare de la Compania de investitii", a mai subliniat Armand in postarea de pe Facebook.